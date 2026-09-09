La formación Crida per Sabadell considera "desproporcionada" la actuación del agente municipal y pide su suspensión

Las agresiones a varios agentes de la Ertzaintza en las fiestas de Bilbao: unas 200 personas lanzan objetos contra los agentes

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El grupo municipal Crida per Sabadell ha denunciado una agresión de un agentes de la Policía municipal a un joven, durante la fiesta mayor de la ciudad catalana. Un vídeo que circula por redes muestra el codazo que le ha dado el uniformado "sin ninguna justificación" , según la formación que ha exigido la suspensión inmediata del agente implicado.

La formación, en un comunicado, critica la actuación del agente, que tras el golpe lo redujo en el suelo, para después mantenerlo detenido en comisaría "más de 24 horas".

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El portavoz del grupo municipal, Oriol Rifer, ha calificado la actuación de "desproporcionada" y ha exigido la suspensión inmediata del agente implicado, un expediente interno y responsabilidades políticas al concejal de Seguridad, Adrián Hernández.

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"Sabadell es una ciudad en la que debe prevalecer la convivencia; no podemos tolerar de ninguna manera una agresión como esta y, mucho menos, cuando quien la lleva a cabo es un agente de la autoridad", ha asegurado Rifer.

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Fuentes municipales, por su parte, han respondido a las quejas del grupo municipal, y aseguran que entienden la preocupación que han provocado las imágenes, pero explican que "no es posible valorar una actuación policial solo a partir de un fragmento tan parcial y descontextualizado" de 30 segundos de vídeo.

El consistorio, además, ha señalado que se están analizando los hechos "con rigor" contrastando informes, testimonios y los protocolos aplicados para determinar lo sucedido, al tiempo que ha defendido la labor "ejemplar" de la policía local durante las fiestas.