Claudia Barraso 16 SEP 2026 - 17:38h.

Los buzos tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital tras resultar heridos de gravedad durante una prueba de inmersión en el Centro de Buceo de la Armada, en Cartagena

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Una tragedia en el Centro de Buceo de la Armada en La Algameca, Cartagena, ha dejado ocho heridos, dos de ellos graves, debido a un síndrome de inmersión. Las autoridades habían informado previamente de que eran seis los afectados. Sin embargo, la Estación Naval de La Algameca, ha informado de que en total son ocho heridos.

Los hechos se producían pasadas las dos de la tarde cuando media docena de ambulancias acudían rápidamente a la carretera de Algameca en dirección al Centro después de que hubiesen recibido una alerta de que se había producido un fallo en el funcionamiento de la cámara hiperbárica y varios buzos habían resultado heridos.

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Según han confirmado fuentes cercanas al CBA y ha recogido el medio ‘La Verdad’, parece que el accidente se produjo cuando los profesionales estaban realizando un curso nuevo que se estaba impartiendo en las instalaciones. Todo parecía funcionar correctamente hasta que detectaron un fallo en la inmersión. Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos que han dado lugar al accidente.

Sobre los heridos que continúan en el hospital

Los buzos heridos tuvieron que ser sacados del agua rápidamente y ser trasladados en las ambulancias al hospital Santa Lucía. Las ambulancias han tenido que necesitar la ayuda de la Policía Local de Cartagena, que se ha encargado de dirigir el tráfico para que los heridos pudiesen llegar lo antes posible al centro sanitario.

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Por el momento cinco de los ocho heridos se encuentran en estado leve en observación, dos tienen pronóstico reservado y uno ya ha sido dado de alta. Por su parte, la Armada ha comunicado que "su principal preocupación" es el estado de salud de los ocho afectados.

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El Centro de Buceo de la Armada, que cuenta con una plantilla de 90 personas, es uno de los centros de referencia de las Fuerzas Armadas en cuanto a actividades subacuáticas. Entre sus funciones principales se encuentra el mantenimiento de la obra viva de los buques del arsenal de Cartagena.