La ropa que el sospechoso llevaba en las imágenes grabadas durante algunos de los robos que cometió coinciden con la descrita por testigos del apuñalamiento de Claudia en Morelos

La angustia de los testigos del crimen de Claudia, la joven española asesinada en México: "Se encuentra en un estado muy feo"

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Las autoridades mexicanas ya han identificado al presunto asesino de Claudia Tacoronte, la estudiante española de 21 años apuñalada mortalmente en México. Apodado como ‘El Trompas’, se trata de un ladrón conocido en la zona que ha sido grabado también cometiendo varios robos en comercios de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, donde fue asesinada la joven canaria.

Captado por distintas cámaras de videovigilancia, las autoridades mexicanas, que ya anunciaron ayer que se habían producido “avances significativos” en las investigación sobre el crimen, pudieron comprobar cómo en algunas de las imágenes se veía al sospechoso huir del lugar de los hechos con una mochila negra. Además, el mismo individuo, al que pudieron ver en un momento dado a la carrera, habría robado presuntamente una bicicleta en otro punto cercano.

El Trompas, el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos

La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, recalcó ayer que iban a dar con el responsable del crimen y, ahora, mientras se suceden las protestas estudiantiles tras la que ha sido la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada en los últimos siete meses, todo el foco está puesto sobre él: El Trompas.

Múltiples indicios apuntan a este individuo, sobre el cual algunos vecinos aseguran se trata de un ladrón reincidente en la zona. De hecho, la ropa que llevaba en las imágenes grabadas durante algunos de los robos que cometió coinciden con la descrita por testigos del apuñalamiento de la estudiante española. Por eso, y tras todas las imágenes que han podido visualizar, los agentes se hallan en su búsqueda, convencidos de que es el asesino.

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El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en México

La joven española, que cursaba el cuarto curso de Educación Infantil en la Universidad de Granada, se encontraba de intercambio académico en Morelos. Apenas llevaba un mes y vivía en Cuernavaca, capital del estado mexicano.

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La noche en que fue asesinada, el pasado sábado 12 de septiembre, se encontraba en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se estaba celebrando la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, un conocido evento que congregaba a múltiples personas en la zona y al cual se había inscrito, según ha explicado el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron.

Fue allí donde el agresor, presuntamente ahora identificado como ‘El Trompas’, la sorprendió y la apuñaló por circunstancias que ahora se están investigando.

"Todavía no se descarta ninguna línea de investigación", ha dicho el fiscal, sin precisar si la hipótesis de que hubiese sido previamente víctima de un robo es la principal en la que están trabajando.

Lo que sí ha recalcado desde el principio es que el caso se trata como un “feminicidio”, precisando que "el levantamiento del cuerpo, la necropsia y todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy es con perspectiva de género".

Centenares de estudiantes de la Universidad de Morelos piden justicia para Claudia

Tras lo ocurrido, cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han salido a las calles de Cuernavaca para protestar por los últimos asesinatos y reclamar justicia para Claudia, exigiendo medidas al gobierno regional para frenar la violencia machista y contra estudiantes.

Coreando lemas como "el Gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas", y "se mata a estudiantes en la cara de la gente", una multitud se movilizó en las ultimas horas por la ciudad de Morelos junto a alumnos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que se han unieron a la manifestación con similares reclamaciones.

Paralelamente, la organización de madres y padres estudiantes de la UAEM han exigido este mismo martes a través de una carta que se lleve a cabo una investigación por el asesinato de la estudiante española.

Dirigida a la gobernadora de Morelos y al fiscal del Estado, dicha carta reclama "justicia para la familia de Claudia y para todos los casos que aún permanece impunes".

"Exigimos justicia por los estudiantes que hoy tienen miedo de ir a la escuela. Exigimos justicia por nosotros: las madres y los padres que, con impotencia y frustración hemos sido testigos de cómo la vida de la juventud morelense es truncada y arrebatada de manera infame y cobarde", reza la misiva.

En ella, además, transmiten la "tristeza, rabia, impotencia" con la que afirman haber "hemos lamentado y padecido en los últimos siete meses por los feminicidios de cuatro estudiantes". "No queremos más discursos estériles ni promesas incumplidas", sentencia la carta.