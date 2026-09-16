Alberto Rosa 16 SEP 2026 - 17:29h.

La Policía difunde las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en el parque en el que estaba jugando antes de desaparecer

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La Policía de Suffolk continúa este miércoles la búsqueda a Noah Woods, un niño de tres años con trastorno del espectro autista, no verbal y con pérdida parcial de audición. El pequeño fue visto por última vez este lunes 15 de septiembre en un parque a las 14:37 de la tarde, hora local, en un parque infantil en Merriam Close, en Brantham.

Los agentes han compartido las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad momentos antes de que el familiar que iba con él le perdiera la vista. Según los informes, el pequeño huyó corriendo por el callejón que hay junto al parque, en dirección a una urbanización de nueva construcción cercana. Desde que se denunció su desaparición, los agentes han llevado múltiples investigaciones, incluyendo el despliegue de agentes de búsqueda especializados y unidades caninas.

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Tal y como informa la Policía de Suffolk en un comunicado, las tareas de búsqueda han contado con el apoyo de helicópteros del Servicio Aéreo de la Policía Nacional y de la Guardia Costera. La Guardia Costera, el Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk, el Equipo de Búsqueda y Rescate de las Tierras Bajas de Suffolk y un número considerable de ciudadanos han prestado asistencia adicional en tierra.

Este miércoles 16 de septiembre, los agentes continúan revisando las cámaras de seguridad y los timbres de las casas, pues se harán más averiguaciones puerta a puerta para preguntar a los vecinos por detalles que puedan ayudar en la localización de Noah.

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También se prevén búsquedas adicionales a pie, desde el aire y con cámaras térmicas. Noah es descrito como no verbal, tiene pérdida auditiva parcial y actualmente está siendo evaluado para detectar autismo. Debido a estas vulnerabilidades, no responde cuando se le llama por su nombre.

Se le describe como blanco, con cabello rizado pelirrojo. Viste una camiseta blanca de Bluey, pantalones cortos y zapatillas Vans negras con una raya blanca. El superintendente Tom Pearse ha declarado a los medios que han pasado unas 24 horas desde que se informó de la desaparición.

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La Policía solicita la colaboración ciudadana

“Estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo del público”, ha señalado. Desde la Policía piden informar al centro de coordinación de cualquier detalle que pueda a ayudar en la búsqueda del pequeño. “También les pedimos que no utilicen drones personales, ya que pueden interferir con los equipos de búsqueda especializados”.

La investigación se sigue llevando a cabo como un caso de desaparición, aunque no se descarta que haya algún hecho delictivo. “En esta etapa, se trata de una investigación por persona desaparecida y no hay nada que indique que haya ocurrido algo siniestro o algún acto delictivo, aunque mantenemos la mente abierta en cuanto a las circunstancias”, han añadido.

Finalmente, han pedido a los vecinos revisar los jardines de las casas, cobertizos o cualquier lugar en el que el niño puede haberse escondido o buscado refugio. “Por favor, revisen también las cámaras de videovigilancia o de los timbres, y a los conductores que circulen por Brantham y sus alrededores, que revisen las grabaciones de las cámaras de sus salpicaderos desde las 15:00 de ayer.”