La comentada imagen se produjo al arranque del partido del Real Madrid ante el Elche en el Estadio Martínez Valero

Vinicius, Mbappé y Konaté saltan al campo con la camiseta de apoyo a Ceuta recogida y se la quitan antes del saludo inicial

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El gesto de Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté al arranque del partido liguero de ayer del Real Madrid frente al Elche continúa generando reacciones y polémica. Desmarcándose del resto de la plantilla, los tres salieron al campo con la camiseta de apoyo a Ceuta recogida, en lugar de extendida completamente, lo que no ha dejado de ser comentado en las últimas horas.

Lo ocurrido, además, llega después de que al futbolista Abde, nacido en Marruecos, le lloviesen también numerosas críticas, –con incluso insultos y graves amenazas–, en relación con la camiseta, aunque en su caso por el mero hecho de lucirla. Con el mensaje “Todos somos caballas”, en alusión al modo afectuoso con el que también se hace referencia a los ceutíes, en su caso hay quien desde el lado marroquí lo ha interpretado como un gesto de "traición", mientras en de los futbolistas madridistas lo que se cuestionan muchos es por qué no han exhibido de forma completa esa indumentaria. Desde el club, la respuesta es concisa: es una decisión personal de los jugadores.

La secuencia del gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté

Captado por las cámaras, la secuencia que registró el inicio de la decisión de los tres madridistas comienza en el túnel de vestuario, cuando los futbolistas, justo antes de saltar al campo del Elche, reciben de un trabajador del club las camisetas de apoyo a Ceuta. Es entonces cuando, en ese proceso de entrega de las mismas, Mbappé parece reticente, aunque todos terminan cogiéndolas.

Tras ello, sin estirarla del todo, Vinicius se pone la camiseta, se gira y le dice algo al francés, que ve cómo la lleva puesta el brasileño y decide imitarle.

Saltando al campo, la posición de la camiseta, recogida, deja ver solo la mitad de ella, con la otra mitad oculta, siendo la de debajo, correspondiente a la segunda equipación madridista, –la del tono verde que ha sido novedad en para esta campaña–, la que se veía ante las cámaras.

El mismo ejemplo siguió Konaté, y ya en el saludo previo al partido podía verse a Vinicius y a Mbappé sin la camiseta, mientras el resto de los compañeros todavía la llevaba puesta.

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Por eso, el acto ha incendiado a más de uno en las redes sociales, con muchos usuarios sin entender la decisión.

Al respecto, Josep Pedrerol, en El Chiringuito en Energy, en esta casa, señalaba: “En este club hay libertad para todos. Libertad de expresión, libertad de conciencia. Cada uno que haga lo que considere oportuno; libertad. Y el Real Madrid tiene tiempo además a comunicar y decir ‘oye, en el Real Madrid no imponemos la opinión a nadie; no imponemos ningún criterio a nadie”.

La polémica con Abde y la camiseta de apoyo a Ceuta

Con todo, no ha sido la única polémica con estas camisetas, siendo que ya el lunes varios marroquíes amenazaron al jugador del Betis, Abde, por sí haberse puesto la camiseta en el partido del lunes que enfrentaba a su club, el Real Betis Balompié, al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

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Al respecto, el futbolista marroquí ha aclarado que la usó "en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada" y no en desprecio a Marruecos, insistiendo en que era “una camiseta de carácter social".