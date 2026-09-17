Joanne Sheen, de 44 años, era madre de tres hijos que desapareció hace casi siete años.

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Los restos humanos hallados en una zona boscosa tras un incendio forestal en Feltham, Londres, pertenecen a una madre de tres hijos que desapareció hace casi siete años. Su nombre es Joanne Sheen, de 44 años.

La mujer no había sido vista desde que viajó desde Fareham hacia su ciudad natal de Southampton, el 5 de diciembre de 2019. Su familia denunció su desaparición en febrero de 2020.

El 12 de agosto, agentes de la Policía Metropolitana acudieron a Padstow Walk, en Feltham, tras el hallazgo de huesos en una zona de matorrales dañada por un incendio la semana anterior.

4.000 líneas de investigación y 300 declaraciones

La policía informó que había seguido más de 4.000 líneas de investigación, tomado más de 300 declaraciones y realizado registros exhaustivos en más de 10 direcciones y en numerosas embarcaciones.

El inspector jefe de detectives Toby Elcock, del equipo de delitos graves, manifestó tras el hallazgo del cuerpo que, aunque este trágico descubrimiento no era el desenlace que la familia Joanne ni ninguno de nosotros quería, "esperamos que la identificación de sus restos pueda al menos comenzar a brindar algunas respuestas después de muchos años de incertidumbre. La familia de Joanne ha demostrado una enorme fortaleza y dignidad ante circunstancias inimaginables, y nuestros pensamientos siguen estando con ellos en este momento tan difícil."

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Los investigadores creen que este "es un avance significativo en lo que ha sido una investigación larga y compleja, y que proporciona varias nuevas líneas de investigación. De hecho, la última novedad del caso es que un hombre de 56 años de Southampton ha sido arrestado bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato y permanece bajo custodia policial.

Varias personas fueron arrestadas en 2020 bajo sospecha de conspiración para asesinar, pero no se presentaron cargos y la investigación quedó sin resolver. La policía había declarado anteriormente que ella no tenía un domicilio fijo, ni vehículo ni cuenta bancaria.