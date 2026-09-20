Investigan la muerte por envenenamiento de 10 leones en Tanzania

Un portavoz de la Autoridad ha explicado que las primeras pesquisas apuntan a que los 10 animales murieron el viernes

El caso se suma además a otras muertes recientes de fauna salvaje en África oriental

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La Autoridad de Conservación de la Zona de Ngorongoro ha anunciado una investigación sobre las causas de la muerte de 10 leones en el área de Nduto, condado de Endulen, que han fallecido al parecer tras ingerir comida envenenada.

Un portavoz de la Autoridad, Hamis Dambaya, ha explicado que las primeras pesquisas apuntan a que los 10 animales murieron el viernes, 18 de septiembre: "La Autoridad de la Zona de Conservación de Ngorongoro (NCAA) lamenta informar al público de que 10 leones fueron encontrados muertos el 18 de septiembre de 2026 en el área de Ndutu", ha señalado el organismo en un comunicado. Las primeras pesquisas apuntan a que los animales murieron tras "ingerir veneno".

"Las autoridades han abierto una minuciosa investigación", señala Dambaya

Hamis Dambaya ha indicado que todo está bajo una investigación forense para saber lo que ha ocurrido: "Las autoridades han abierto una minuciosa investigación forense para determinar las causas y los responsables de este incidente. Se publicará más información cuando la investigación haya concluido".

Los cuerpos sin vida de los leones fueron descubiertos el 18 de septiembre. El suceso se produce en una zona marcada desde hace años por las tensiones entre las autoridades tanzanas y las comunidades nómadas que habitan Ngorongoro.

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El caso se suma además a otras muertes recientes de fauna salvaje en África oriental. Desde junio, al menos 20 elefantes han aparecido muertos en el ecosistema de Amboseli, en Kenia. Las autoridades todavía no han podido determinar si aquellas muertes fueron accidentales o deliberadas.