El arrestado accedió al patio de la casa donde estaba enjaulado el loro y se lo llevó envuelto en una camiseta

Con ayuda de las cámaras de seguridad se identificó al ladrón y al ser localizado, éste devolvió voluntariamente el ave

Compartir







AlicanteUn hombre de 46 años fue detenido por robar un loro valorado en 800 euros después de entrar a una vivienda de Elche (Alicante) y llevarse al ave, según ha informado la Policía Nacional este 19 de septiembre.

Se le acusa de un presunto delito de hurto y allanamiento de morada, ya que el individuo accedió al interior de un patio de la casa aprovechando que la puerta de entrada estaba abierta.

Así se pudo ver en las imágenes de las cámaras de vigilancia que tenía instaladas la dueña en su domicilio. El sospechoso no acudió solo, pues le acompañó otro varón, que permaneció en el exterior del inmueble.

Le habría facilitado una camiseta al presunto ladrón para que tapase con ella al animal, una vez extraído de su jaula. Ambos se marcharon del lugar inmediatamente y la propietaria se percató después de lo ocurrido.

Identificación y devolución voluntaria del loro verde

Los agentes iniciaron diversas gestiones para determinar la identidad de los presuntos autores. En el transcurso de la investigación se realizaron diferentes comprobaciones sobre las informaciones recibidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Llegaron incluso a descartar inicialmente a una persona que había sido señalada como posible responsable de la sustracción. Posteriormente, con nuevas pistas obtenidas y el análisis de las imágenes captadas, hubo novedades.

Pudieron identificar al implicado, quien entregó o devolvió voluntariamente el loro, un ejemplar de plumaje verde y característico por una mancha roja en la cabeza.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No descartan más detenidos por los hechos

La dueña del animal fue citada en dependencias policiales, donde reconoció sin ningún género de dudas a su 'Pongo', el mismo que había sido sustraído de su domicilio, por lo que pudo recuperarlo.

Tras las gestiones policiales, todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de más implicados en los hechos.