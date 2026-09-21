Una mujer en estado grave tras ser atropellada por su expareja en Tarragona

El hombre, que ya habría amenazado a la mujer anteriormente, la ha embestido premeditadamente

El arrestado está acusado de un delito de tentativa de homicidio

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TarragonaLos Mossos d’Esquadra han detenido este lunes a un hombre de 47 años en Els Pallaresos (Tarragona) tras atropellar intencionadamente con un coche a su expareja, a una mujer que se encuentra hospitalizada en estado grave, según ha informado a EFE la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar hacia las 8:45 horas en una calle cercana a la casa de la víctima. El arrestado está acusado de un delito de tentativa de homicidio.

La mujer se encuentra en estado grave

Según fuentes policiales, el hombre, que ya habría amenazado a la mujer anteriormente, la ha embestido premeditadamente y ha chocado posteriormente contra otro vehículo.

La mujer ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave.

Agentes de la Policía Local de Els Pallaresos y de los Mossos d’Esquadra se han desplazado hasta el lugar de los hechos.