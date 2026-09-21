Muere la mujer que fue estrangulada por su pareja en Málaga hace cinco días

La víctima estaba hospitalizada en estado grave y finalmente no ha podido superar las lesiones

Un técnico del 061 abrió con un DNI la puerta de la casa de la mujer estrangulada por su marido en Pinares de San Antón, Málaga, y fue clave para reanimarla

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MálagaLa mujer de 35 años que el 16 de septiembre fue estrangulada por su pareja en el domicilio familiar de Málaga, en presencia de su hija menor, ha fallecido este lunes, según han informado a EFE fuentes sanitarias. La víctima estaba hospitalizada desde el día de la agresión, en estado grave, y finalmente no ha podido superar las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron el miércoles 16 de septiembre, cuando un hombre de 39 años estranguló a su mujer, de 35, antes de ahorcarse y quitarse la vida. Ella, sin embargo, pudo ser reanimada milagrosamente gracias a su hija, que llamó a emergencias. Pero, finalmente, la víctima ha fallecido a causa de las heridas.

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La hija de 12 años fue quien avisó al 112

Todo ocurrió poco antes de las 18:00 horas de la tarde, cuando la sala de coordinación del 112 recibía el aviso de la niña de 12 años, que en una dramática revelación contaba a los operadores al teléfono que su madre estaba siendo agredida por su padre, quien intentaba estrangularla y asfixiarla.

Inmediatamente, tras la alerta, el 112 movilizó a la Policía Nacional y los sanitarios del 061, quienes se desplazaron hasta la residencia de Pinares de San Antón donde estaban ocurriendo los hechos.

Al llegar, lo primero que se encontraron fue con el garaje abierto, mientras la puerta principal del domicilio estaba cerrada, sin que nadie desde dentro respondiese a las reiteradas llamadas de los efectivos policiales. Por eso, a continuación, la golpearon para intentar forzarla, pero al ser blindada, no hallaban la forma de acceder en medio de la urgencia, con el tiempo apremiando en una situación que sabían que podía ser crítica, y sin duda lo era.

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Lograron reanimar a la mujer

En ese contexto, y según informó' Diario SUR', los efectivos allí personados intentaron incluso entrar desde la casa de un vecino, pero tampoco pudieron, al igual que no consiguieron visión sobre lo que sucedía en el interior de la casa de la víctima.

En esos intentos, lo que sí llegaron a concluir después es que, con todo, la puerta no estaba cerrada con llave, por lo que fue un técnico del 061 encargado de conducir la ambulancia, el que sugirió el empleo de su DNI para intentar abrirla ante los agentes policiales, lo que gracias a ello logró en unos segundos, como informa el citado medio.

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Con la llamada técnica del resbalón, la puerta se abrió y los agentes de la Policía Nacional se adentraron entonces para asegurar rápidamente el acceso, tras lo cual avanzaron junto a ellos los sanitarios. Primero hallaron a la mujer inconsciente en la planta inferior. Después al varón, que se había quitado la vida en la planta superior. Las hijas, por su parte, estaban escondidas en el jardín.

En el caso del hombre, solo pudieron declarar su muerte. En el de ella, sin embargo, lograron reanimarla porque aún tenía constantes vitales, aunque se encontraba muy grave. Hoy, se ha confirmado el fallecimiento de la mujer.