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Sucesos

Investigan como violencia machista el asesinato de una mujer en Leganés: intentaron quemar con acelerantes el cadáver

Investigan como violencia machista el asesinato de una mujer en Leganés
Investigan como violencia machista el asesinato de una mujer en Leganés. Informativos Telecinco
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LeganésLa Policía continúa investigando el asesinato de una mujer en un domicilio de Leganés, Madrid. La Delegación del Gobierno está investigando el suceso como un posible caso de violencia de género, aunque todas las hipótesis permanecen abiertas.

Según relatan los vecinos y algunos testigos, la mujer había sido vista en los últimos días en compañía de un joven, al que ahora las autoridades tratan de identificar. Uno de los vecinos asegura además que escuchó gritos hace unos días.

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Habrían intentado quemar el cadáver

Según recoge Telemadrid, las autoridades habrían encontrado restos de acelerantes en el domicilio.

Los investigadores tratan de averiguar si, como apunta este hallazgo, la persona o personas involucradas en el crimen habrían intentado quemar el cadáver para eliminar pruebas.

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Los hechos ocurrieron este sábado alrededor de las 15:15 horas, cuando se recibió una llamada en la Sala del 091 alertando de que un hombre que había entrado en el domicilio de su hija había encontrado el interior de la casa muy revuelto, pensando que quizá habían entrado a robar.

Una vez personados los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano en el domicilio, hallaron a una mujer fallecida con signos de violencia y un cuchillo con lo que parecen ser restos de sangre.

La víctima es la hija del hombre, que tenía llaves de la casa y que se había acercado hasta el lugar porque no sabía nada de ella desde hacía un tiempo, han confirmado a EFE fuentes policiales. La mujer podría haber fallecido hace días.

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