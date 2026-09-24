Las primeras hipótesis apuntan a que el origen podría estar en un cortocircuito

Hasta seis dotaciones de bomberos se han desplazado a la zona

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ValenciaEl Mercado Central de Valencia ha tenido que ser desalojado tras un incendio que se ha desencadenado en los sótanos. Tras el aviso, hasta el lugar se han desplazado inmediatamente varias dotaciones de bomberos.

La evacuación del lugar, de acuerdo con los protocolos, se ha ejecutado rápidamente en el marco del "plan de autoprotección del enclave", muy simbólico en la ciudad. El fuego se ha desatado a alrededor de las 12:30 horas en un punto de almacén de mercancías.

La evacuación del Mercado Central de Valencia

En total, según ha confirmado el Ayuntamiento, seis dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el recinto, donde ha tenido que procederse a la evacuación de cientos de personas, entre clientes y comerciantes. El Mercado Central de Valencia, que suele concentrar gran cantidad de turistas, estaba además en esos momentos estaba en plena hora punta de actividad.

De repente, a través de la megafonía, todos ellos recibían el mensaje de salir "de forma ordenada por la puerta más cercana", mientras en el lugar se extendía un fuerte olor a plástico quemado. Además, a los comerciantes se les reclamó apagar todas las luces de sus tiendas y la electricidad antes de marcharse, como informa el medio Las Provincias, recogiendo declaraciones de los testigos.

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Pese a todo, y según el consistorio, el desalojo se ha efectuado en apenas cinco minutos, de acuerdo con el citado plan de autoprotección, que habría funcionado correctamente.

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El hecho de que, aparentemente, no se viese fuego, ha propiciado que la salida no haya sido abrupta, sin mayores incidentes.

La principal hipótesis del origen del fuego

Mientras tanto, los bomberos trabajan en la zona y se tendrá que investigar el origen del fuego, que según las primeras hipótesis podría estar relacionado con un cortocircuito.