Una persona ha muerto y 78 han tenido que ser atendidas, 13 de ellas hospitalizadas por inhalación de humo, en un incendio en una residencia en L'Ametlla del Vallès, Barcelona

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L'Ametlla del VallèsUna persona (aún no identificada) ha muerto tras el incendio en una residencia de mayores en l'Ametlla del Vallès, en Barcelona, producido durante la noche de este martes y ha dejado otros 78 heridos, 13 de los cuales se han trasladado a centros hospitalarios en estado leve, ha informado Protecció Civil en un comunicado este miércoles.

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El Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña (SEM) ha informado, a través de un mensaje publicado en X, de que cuatro personas han sido trasladas al Hospital de Granollers, otras cuatro al de Mollet y tres más al de Sant Celoni, todos en la provincia de Barcelona.

El origen del fuego y el desalojo de parte de la residencia

Esta misma fuente ha precisado que, tras realizar las valoraciones pertinentes, 60 personas han resultado afectadas de carácter leve, aunque no han necesitado traslado hospitalario. Por este incidente el SEM ha movilizado 16 unidades, entre ellas dos equipos conjuntos del SEM con los Bomberos de Cataluña.

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Los Bomberos de Cataluña han informado en X de que han sido alertados del incendio sobre las 22:30 horas del martes y que, en un principio, han sido activados nueve vehículos, que fueron ampliados hasta un total de 13.

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El fuego ha afectado a varias habitaciones de la 1ª planta y, como medida preventiva, se han desalojado a todas las personas de esa planta y de la 2ª planta, de un total de 80 usuarios y seis trabajadores que había en la residencia. Las llamas ya han sido extinguidas y los bomberos trabajan para acabar de apagar puntos calientes y ventilar, puesto que la 2ª planta también ha quedado afectada por humo, han añadido en X.

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La mayoría de residentes han sido, en un primer momento, evacuados de la 1ª y 2ª planta y trasladados a una zona segura y libre de humos situada en la planta baja de la misma residencia, mientras que en la 3ª planta ha llegado algo de humo, aunque la situación ha sido controlada y los usuarios han quedado confinados en las habitaciones.

Finalmente, han informado Bomberos de Cataluña, de la primera planta han quedado confinadas ocho personas, de la 2ª algunos de ellos y de la 3ª todos los residentes.

Los bomberos han repasado los puntos calientes, ventilado las instalaciones y revisado las habitaciones de todas las plantas.

De los 13 vehículos que han intervenidos, siete son camiones de agua, una autoescala y cinco vehículos ligeros. Por este suceso, Protección Civil, además, ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT).