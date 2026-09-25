Manuel Pimentel Córdoba, 25 SEP 2026 - 14:08h.

Falleció a los 49 años la pasada noche del jueves en un accidente de tráfico, un día antes de la inauguración del festival de poesía de Córdoba organizado por su empresa

Hijo del destacado fotógrafo cordobés Francisco Téllez Naranjo, Pablo Téllez era muy querido y conocido en el ámbito cultural cordobés

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Córdoba está de luto por la muerte del comisario, productor cultural y escenógrafo Pablo Téllez de la Poza, fallecido la pasada noche del jueves a causa de un accidente de tráfico ocurrido mientras circulaba con su moto en la avenida Agrupación Córdoba.

Tenía 49 años y su empresa, Verbo Servicios Culturales, había sido la adjudicataria este año del festival de poesía Cosmopoética 2026, que se inauguraba precisamente este mismo viernes en Córdoba y se celebraba del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2026.

Pablo acumulaba más de veinte años de experiencia al frente de la gestión cultural y la organización de eventos. Su pasión por el sector venía de familia, al ser hijo del destacado fotógrafo cordobés Francisco Téllez Naranjo.

Carrera cultural

Su muerte en este trágico accidente ha causado una gran conmoción al sector cultural y a sus vecinos, justo en la víspera del festival al que Téllez llevaba ligado más de una década. Formado en Escenografía por la Escuela Superior de Arte Dramático, Téllez de la Poza orientó muy pronto su carrera hacia la producción cultural y el comisariado.

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A lo largo de su trayectoria profesional, prestó servicios a diversas empresas del sector audiovisual y participó activamente en la organización de los grandes eventos de la agenda cultural cordobesa, entre ellos Eutopía, el Centro de Arte Pepe Espaliú, la Sala Vimcorsa, la Biblioteca Municipal, el Qurtubajazz, el IMAE y la Feria del Libro, cita que asumía desde la dirección durante los últimos dos años. En 2014 fundó Verbo Cultura, dedicada a la gestión y producción de eventos culturales, festivales literarios, exposiciones y conciertos.