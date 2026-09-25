Liberan a una joven de 27 años secuestrada por su expareja en Motril: estuvo raptada tres días en la cabina de un camión en Getafe
La Policía Nacional ha liberado en la cabina de un camión a una joven de 27 años secuestrada por su expareja en Motril
Tras varios días acosándola en su lugar de trabajo, el hombre, de 33 años, ejecutó el rapto
GetafeLa Policía Nacional ha conseguido liberar en la localidad madrileña de Getafe a una joven de 27 años que estaba secuestrada por su expareja en la cabina de un camión.
La víctima había sido raptada por su exnovio en la localidad granadina de Motril y, tras tres días de cautiverio, ha sido liberada por agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional.
La detención del secuestrador
Según ha informado el medio de comunicación 'Ideal', los agentes han liberado a una mujer, de 27 años, tras este operativo en el que también ha sido detenido el presunto secuestrador.
La Policía Nacional ha informado que la detención del hombre se produjo el pasado lunes 14 de septiembre en Getafe.
El presunto secuestrador de esta joven fue detenido y está acusado de los delitos de detención ilegal y quebrantamiento de una orden de alejamiento.
El medio de comunicación anteriormente citado ha explicado que un juzgado había emitido una medida cautelar de protección a la víctima y su presunto agresor no se podía acercar a ella.
Estuvo acosándola durante días en su lugar de trabajo
El secuestro de la joven se produjo el pasado viernes 11 de septiembre en la localidad granadina de Motril. Tras varios días acosándola en su lugar de trabajo, el hombre, de 33 años, ejecutó el rapto.
"De acuerdo con el testimonio de la chica, la obligó a salir de su casa a la fuerza y la trasladó primero en un coche. Posteriormente, la introdujo en el camión", indica el medio de comunicación.
Tras la búsqueda de la joven, los agentes de la Policía Nacional hallaron a la víctima de 27 años en la cabina del camión, informan desde 'ABC'.
La sala del 091 de la Jefatura Superior de Policía de Madrid dio aviso a las patrullas de Seguridad Ciudadana de Getafe alertando de que "un individuo tenía atrapada a su expareja en el interior de un camión", sostiene 'Ideal'.
Finalmente, la Policía Nacional logró identificar y localizar al hombre al que finalmente detuvo.
El 016 atiende las 24 horas del día
Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.