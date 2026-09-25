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Atropello

Dos mujeres, heridas tras ser atropelladas por un coche que circulaba en dirección contraria en Torreblanca, Castellón: el conductor se negó a realizar la prueba de alcoholemia

Hospital General de Castellón
Las mujeres fueron trasladadas al Hospital General de Castellón. Europa Press
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Dos mujeres, de 74 y 82 años, han sufrido heridas en una pierna y policontusiones, respectivamente, después de ser atropelladas por un coche que circulaba en dirección contraria en la localidad castellonense de Torreblanca.

Los hechos se produjeron este miércoles por la noche, cuando tres mujeres se encontraban en la calle Jacinto Benavente de la localidad castellonense y un vehículo entró a gran velocidad por la vía. Sin tiempo para esquivar el coche, las tres mujeres fueron atropelladas, dejando heridas a dos de ellas.

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Tras avisar a emergencias de los sucedido, se desplazaron al lugar dos ambulancias, una unidad del SAMU y una de SVB. Los equipos médicos atendieron a dos de las mujeres por heridas en una pierna y policontusiones. Ambas fueron trasladas al Hospital General de Castellón.

Se niega a hacerse la prueba de alcoholemia

Según ha confirmado la Policía Local de Torreblanca al periódico Mediterráneo, el conductor, un hombre de origen ucraniano, se negó a realizarse la prueba de alcoholemia y ha quedado como investigado por ello, además, de imputársele una posible imprudencia grave por los atropellos. El conductor no ha sido detenido y se encuentra en libertad.

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