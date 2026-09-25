Continúa la investigación por el presunto homicidio de Josep Juanpere, el arquitecto fallecido en Baqueira, y cuya pareja ha sido detenida

La muerte del arquitecto Juanpere, íntimo amigo de Isak Andic: su última cena con un empresario, el hallazgo de su cadáver y la reacción de su novia

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MadridLa detención de la pareja del arquitecto Josep Juanpere i Miret, que fue encontrado muerto en su segunda residencia en el núcleo de Baqueira, ha sido una de las noticias que ha sacudido a la alta sociedad catalana durante esta semana. Fue en la mañana de este pasado miércoles 23 de septiembre cuando los agentes de los Mossos d'Esquadra informaban de la detención de esta mujer a través de sus redes sociales donde comunicaban que continuaban con la investigación por la muerte del empresario que se produjo el pasado 26 de diciembre de 2025.

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“Detenemos en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira en diciembre. Investigación de la División de Investigación Criminal (DIC). El caso está bajo secreto de las actuaciones”, avanzaba la policía catalana en su cuenta de X. Pasadas unas horas, varios medios de comunicación conseguían confirmar que la detenida, una mujer que ronda los 60 años y que llevaba saliendo dos años con el arquitecto, estaba siendo investigada por su presunto homicidio.

Su reacción al descubrirse la muerte del arquitecto

El día que fue hallado el cuerpo sin vida del arquitecto, uno de los detalles que más sorprendía a los investigadores y al sobrino del fallecido fue la reacción de la pareja del fallecido.

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Todo ocurrió el día 26 de diciembre cuando varios de sus familiares intentaron ponerse en contacto con el arquitecto sin éxito. Al no tener noticias suyas, un sobrino de Josep Juanpere acudió a la vivienda. Tras aporrear la puerta durante más de una hora, la pareja del arquitecto le recibió completamente en estado de shock. En el interior de la vivienda, el sobrino encontró el cuerpo sin vida de José Juanpere.

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Por su parte, la mujer, "devota de la sanación espiritual y energética, que gira en torno a técnicas como el reiki, la meditación o la aromaterapia, se encontraba haciendo yoga y como en estado de shock", indican desde el periódico 'El Mundo'.

El sobrino del arquitecto, en coma

Ahora, fuentes policiales han asegurado al medio de comunicación anteriormente citado que la detenida está siendo investigada por homicidio. "Está previsto que este viernes pase a disposición judicial en los juzgados de Vielha (Lleida), donde se está instruyendo la causa", recalcan.

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Otro de los detalles que han permitido dar un giro en la investigación es que el sobrino del arquitecto, que fue la persona que halló el cadáver y la primera en entrar en la vivienda, llevaba ingresado desde hace una semana en una clínica barcelonesa por una dolencia pulmonar.

Según informaba 'El Confidencial', el sobrino del arquitecto "se encontraba en coma inducido", estado del que, según ha podido saber el periódico 'El Mundo', "ya ha salido, aunque sigue ingresado. Se trata del familiar directo más cercano de Juanpere después de su único hijo".

¿Cómo era la relación entre la detenida y el arquitecto?

Al parecer, la pareja se conoció dos años antes de la muerte de José Juanpere. El arquitecto y la ahora detenida habrían coincidido gracias a un amigo que tenían en común y para quien el arquitecto estaba trabajando en un importante proyecto.

El fallecimiento del arquitecto ocurrió cuando la pareja llevaba ya dos años de relación. José Juanpere, de 72 años, pasaba las vacaciones de Navidad junto a su pareja, ahora detenida, en su residencia de la Val d’Aran. Aunque llevaban saliendo dos años juntos, la pareja vivía en domicilios diferentes. Él vivía en Barcelona y, en cambio, ella residía en su domicilio de Madrid.

Pertenecía al círculo íntimo de Andic

Da la casualidad que el arquitecto fallecido estaba relacionado con la burguesía catalana y era amigo íntimo de Isak Andic, fundador de Mango cuya muerte está siendo investigada y por la que fue detenido su hijo Jonathan Andic.

Según ha informado 'Vanitatis', el fallecimiento de Isak Andic en 2024 afectó "especialmente" al arquitecto.

Reacciones a la muerte del arquitecto Josep Juanpere

La muerte del arquitecto Josep Juanpere causó una gran conmoción en la alta sociedad catalana. Tras su fallecimiento, Eurostars Hotel Company renombraba su premio de fotografía para homenajearle.

Josep Juanpere Miret (1953-2025), cofundador del estudio GCA Architects en 1986, era autor del interiorismo del Hotel Grand Marina de la cadena y estaba especializado en arquitectura hotelera, de empresas y en interiorismo.