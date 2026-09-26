Los hechos han ocurrido en una vivienda situada en el número 15 de la calle Pont, en la Barriada Nova de Canovelles

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BarcelonaTres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, al derrumbarse este sábado al mediodía el techo de una vivienda en Canovelles (Vallès Oriental). Así lo han informado los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Un vecino cuenta a Informativos Telecinco que es amigo de la familia que vive allí -una pareja con sus dos niños, su perro y un amigo del padre- y asegura que todos se encuentran en el hospital.

Según indican desde 'El Periódico', el aviso se recibió a las 12:59 horas en el número 15 de la calle Pont, en la Barriada Nova de Canovelles. 10 dotaciones de Bomberos se han desplazado al lugar con efectivos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y el Grupo de Emergencias Médicas (GEM). Al llegar a la zona, han realizado una primera atención a las personas afectadas que habían quedado parcialmente atrapadas por los escombros y luego las han sacado para que pudiesen ser atendidas por seis ambulancias.

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Los bomberos han rescatado a un perro del interior de la vivienda

Según la valoración del SEM, son cuatro las personas que han resultado afectadas por el derrumbe: un hombre herido de gravedad, trasladado al Hospital de Sant Pau de Barcelona; dos hombres heridos leves, evacuados al Hospital de Granollers; y un menor que ha resultado ileso.

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Los Bombers también han rescatado sano y salvo a un perro del interior de la vivienda, y han solicitado a las compañías suministradoras que cortaran el gas y la electricidad del inmueble para facilitar las labores de rescate.