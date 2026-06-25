Un obrero muerto y otro grave tras caer el forjado de una casa en construcción en San Sebastián de los Reyes

El derrumbe del forjado de una vivienda en construcción deja un trabajador fallecido y otro herido grave

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Un trabajador de 43 años ha fallecido y otro, de 36 años, ha resultado potencialmente grave este jueves después de que se derrumbara el forjado de una vivienda en construcción en la que ambos trabajaban en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. El siniestro se ha producido sobre las 14.00 horas en la calle Osa, hasta donde se han desplazado efectivos del Summa 112 tras recibir el aviso del derrumbe.

A la llegada de los equipos de emergencia, los sanitarios encontraron a dos trabajadores heridos como consecuencia del colapso de la estructura.

Uno de los trabajadores falleció pese a los intentos por reanimarlo

Los sanitarios del Summa 112 practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a uno de los obreros, un hombre de 43 años, aunque finalmente no fue posible salvar su vida.

El segundo trabajador, un varón de 36 años, fue estabilizado en el lugar y trasladado al Hospital Universitario La Paz con pronóstico potencialmente grave. Hasta el lugar del accidente también se desplazaron agentes de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes y efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que colaboraron en las labores de rescate y aseguraron la zona tras el derrumbe.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias en las que se produjo el colapso del forjado y si el accidente pudo deberse a un fallo estructural o a otras causas. El siniestro será analizado dentro del protocolo habitual al tratarse de un accidente laboral.