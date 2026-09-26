Tragedia en el rally de Llanes: muere la copilota de 19 años de uno de los vehículos en un aparatoso accidente

El piloto pudo escapar de la tragedia pero su compañera no ha podido salir del vehículo

El violento choque provocó que el vehículo, un BMW, se incendiara

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Una de las participantes en la carrera llanista, Soraya Barreiro, ha fallecido tras salirse el vehículo en el que iba como copiloto. El violento choque, según las primeras informaciones, provocó que el vehículo, un BMW 325i de la Escudería Villa de Llanes, se incendiara, según informa 'La Nueva España'.

El piloto pudo escapar de la tragedia, pero no su compañera. El suceso ha ocurrido en el tramo nueve de los 13 en los que estaba dividida la jornada. Es el segundo accidente de estas características que se produce en el rally de Llanes. En septiembre de 2021 un accidente en el Fito provocó la muerte de Jaime Gil y Diego Calvo, piloto y copiloto.

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"Hemos tomado la decisión irrevocable de suspender definitivamente todos los tramos", dice la organización

La organización del 49º Rallye Villa de Llanes ha lanzado un comunicado para anunciar la suspensión del evento: "Desde la organización del 49º Rallye Villa de Llanes lamentamos profundamente tener que emitir este comunicado. Tras la desgraciada noticia recibida a raíz de los acontecimientos ocurridos durante la disputa del tramo de El Mazucu, hemos tomado la decisión irrevocable de suspender definitivamente todos los tramos cronometrados que restaban para la finalización de la prueba".

"Esta difícil y triste decisión se ha adoptado como señal de profundo dolor y máximo respeto. En estos momentos de inmenso pesar para toda la familia del automovilismo, entendemos que la competición deportiva carece de toda importancia y debe detenerse de inmediato. Desde nuestra entidad queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo en estos momentos tan duros. Estamos, más que nunca, al lado de la familia y amigos", ha concluido la organización.

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La figura del copiloto es fundamental en cualquier rally, ya que ayudan a mantener el ritmo y comparten con el piloto la responsabilidad de tomar decisiones en fracciones de segundo. La muerte de Soraya ha entristecido a toda la afición que había acudido a disfrutar de la carrera.