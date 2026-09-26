Muere un inmigrante en el incendio de un asentamiento chabolista en Palos, Huelva

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Huelva ha concretado que el incendio ha afectado a unas 20 chabolas

El asentamiento donde se ha producido el incendio es uno de los mayores de la provincia de Huelva

Compartir







HuelvaUn inmigrante que vivía en un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera (Huelva) ha fallecido esta mañana en el incendio registrado en el campamento. Emergencias 112 Andalucía ha informado de que en torno a las 9.00 de la mañana se ha recibido el aviso del incendio en el asentamiento chabolista del polígono San Jorge, en Palos de la Frontera (Huelva).

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos, el 061 y Cruz Roja, que han encontrado a esta persona fallecida, sin concretar si hay más personas afectadas.

PUEDE INTERESARTE Muere un joven migrante en la zona de duchas comunitarias de la playa del Trampolín de Ceuta

Se desconocen las causas del incendio

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Huelva ha concretado que el incendio ha afectado a unas 20 chabolas, y para sofocarlo ha tenido que enviar a efectivos del parque de San Juan del Puerto con cuatro efectivos y dos vehículos de extinción.

Una vez controladas las llamas, están trabajando en disipar el intenso humo, que está dificultando el acceso del juez de guardia a la chabola donde se encuentra el cuerpo del fallecido. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

PUEDE INTERESARTE Muere un migrante al intentar entrar a Ceuta en parapente: perdió el control y cayó al mar

El asentamiento donde se ha producido el incendio es uno de los mayores de la provincia de Huelva, y en sus chabolas viven durante todo el año inmigrantes que trabajan en campañas agrícolas de la zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En ese lugar se han producido varios incendios en los últimos, años, como el del 13 de mayo de 2023, que afectó a unas 120 chabolas, con un herido grave.

En el último incendio grave registrado en un asentamiento en la misma provincia, el pasado 12 de septiembre, moría uno de los inmigrantes que vivían en el campamento.