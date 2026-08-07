Agencia EFE 07 AGO 2026 - 13:35h.

El joven trataba de acceder a la ciudad en un parapente procedente de las montañas de Benzú, en la bahía norte

El cuerpo ha sido trasladado a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil

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En Ceuta, la Guardia Civil ha recuperado este viernes el cuerpo sin vida de un joven migrante subsahariano que se había precipitado al mar al intentar entrar en la ciudad con un parapente, según han confirmado a EFE fuentes del instituto armado. Se trata del primer fallecimiento de un migrante intentando entrar mediante este método.

Ha ocurrido alrededor de las 08:00 horas de esta mañana cuando los agentes advirtieron la presencia de una persona que trataba de acceder a la ciudad en un parapente procedente de las montañas de Benzú, en la bahía norte.

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La Guardia Civil ya había registrado otros intentos de acceso a la ciudad mediante este método

Según las primeras hipótesis, el migrante pretendía aterrizar en una zona próxima a la frontera norte pero presuntamente no pudo controlar el aparato y acabó cayendo al agua.

La Guardia Civil acudió al lugar estimando que el joven podía encontrarse con vida, pero al llegar advirtió que había fallecido. El cuerpo ha sido trasladado a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

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La Guardia Civil ha constatado que migrantes subsaharianos están protagonizando intentos de entrada aislados mediante este método, sobre todo desde el pasado año, habiéndose registrado ya varios accidentes de estas personas debido a las escasas nociones para utilizar este tipo de aparatos.