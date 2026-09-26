El conductor del tren comunicó el incidente creyendo en un principio que se trataba de un jabalí

La Guardia Civil recuerda qué hacer si un animal cruza la carretera de forma inesperada

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CantabriaUn oso pardo ha muerto tras ser arrollado esta noche por un tren de mercancías a la altura de la localidad de Cañeda, en el municipio de Campoo de Enmedio (Cantabria).

El suceso tuvo lugar pasadas las 23.00 horas cuando el convoy atropelló al animal, ha informado el Gobierno de Cantabria. Según ha señalado, el conductor del tren comunicó el incidente creyendo en un principio que se trataba de un jabalí.

Sin embargo, ha indicado que esta misma mañana responsables de ADIF y Agentes del Medio Natural de la Dirección General de Montes y Biodiversidad han acudido al lugar del atropello y han confirmado que se trataba de un ejemplar de oso pardo. En concreto, un macho subadulto de unos 80 kilos y unos tres años de edad.

El cadáver ha sido trasladado al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre del Gobierno de Cantabria, donde se realizará la necropsia y los análisis protocolarios.