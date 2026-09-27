El accidente laboral en el servicio de vaciado de contenedores ocurrió en la madrugada de este 27 de septiembre

La víctima no pudo acceder a tiempo a la cabina del vehículo automático para detenerlo o echar el freno de mano

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ZaragozaUn trabajador de 61 años ha muerto este 27 de septiembre al quedar atrapado entre una pared y la puerta del camión de basuras que conducía en la ciudad de Zaragoza.

Según han trasladado fuentes del Gobierno de Aragón, el accidente laboral se produjo de madrugada con el fallecimiento del operario del servicio de vaciado de contenedores de la empresa FCC Medio Ambiente.

El conductor del vehículo automático dejó el motor en marcha y se bajó en un momento concreto para comprobar que el contenedor estaba bien desenganchado.

No le dio tiempo a detener el camión

Luego, al regresar para subir de nuevo a la cabina para intentar detener el camión, al hombre no le dio tiempo a llegar a la llave o al freno de mano para accionarlo.

Con el movimiento del vehículo, su cuerpo fue presionado contra un muro lateral del lugar donde se encontraba. Con este suceso, el número de víctimas mortales en siniestros laborales sube a 28 este 2026 en Aragón.