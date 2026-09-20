Muere el segundo trabajador intoxicado con monóxido de carbono en Teruel

La víctima se intoxicó con monóxido de carbono el pasado viernes cuando trabajaba en un bajo de un edificio

Un muerto y un herido grave por inhalar monóxido de carbono cuando trabajaban en el bajo de una casa en Teruel

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TeruelEl trabajador herido grave el viernes por inhalación de monóxido de carbono en Teruel ha fallecido esta noche, según han confirmado a 'EFE' fuentes de la Delegación del Gobierno de Aragón.

La víctima se intoxicó con monóxido de carbono el pasado viernes cuando trabajaba en un bajo de un edificio del barrio del Carmen junto a un compañero, que murió ese día por la misma causa. El suceso se produjo pasadas las 17:00 horas de la tarde.

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Ambos estaban usando maquinaria y un generador de gasóleo

Los dos trabajadores estaban utilizando maquinaria y un generador de gasóleo durante una obra en la cochera del edificio cuando ocurrió la desgracia. Según publica 'El Periódico de Aragón', un agente fuera de servicio acudió primero al lugar.

Tras recibir la llamada de un familiar de las víctimas, se encontró a su llegada a los dos trabajadores inconscientes en el suelo. Comprobó que uno ya había fallecido y empezó a intentar reanimar al otro. Aunque lo trasladaron urgentemente al hospital, acabó perdiendo la vida durante la noche.

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Las mismas fuentes han indicado que el suceso se investiga como accidente laboral pero de momento no hay nada confirmado sobre este suceso que ha conmocionado a la localidad.