El montañero de 69 años hacía desaparecido el pasado 21 de septiembre en Francia hasta que este lunes ha sido encontrado muerto

Muere un hombre tras despeñarse en la cima más alta de Picos de Europa

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Un montañero de 69 años, vecino de Villareal, Castellón, ha sido hallado muerto este lunes en las inmediaciones del pico Gabieto, en el término municipal de Fanlo, en Huesca.

Según ha informado la Guardia Civil, el montañero llevaba desaparecido desde que salió el 21 de septiembre para realizar la ruta de las cumbres de más de 3.000 metros por la zona francesa de Gavarnie.

El consulado general de España en Pau (Francia) alertó a la Guardia Civil de Huesca sobre las 20:10 horas del pasado domingo, después de que el montañero no regresara en la fecha prevista, el día 26, a su vehículo, estacionado en el aparcamiento del ‘Col des Tentes’.

La Comandancia activó al GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 para buscar al desaparecido, que fue localizado hacia las 9:30 horas de este lunes. Al parecer, se había precipitado unos 200 metros.

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Presentaba signos incompatibles con la vida

Su cuerpo fue evacuado a la helisuperficie de Boltaña, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de Huesca. En el operativo de búsqueda participaron conjuntamente la Guardia Civil, los equipos de rescate de la Policía Nacional francesa y la unidad aérea de la Gendarmería francesa.

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Según ha adelantado la Guardia Civil al medio ‘Diario del Alto Aragón’, la víctima se habría precipitado desde aproximadamente 200 metros y presentaba signos no compatibles con la vida. El cuerpo fue evacuado hasta la helisuperficie de Boltaña, donde se hicieron cargo de él los servicios funerarios para su trasladado al Hospital Provincial de Huesca.

Por el momento, las autoridades no han confirmado más datos sobre la identidad del fallecido y si se encontraba solo, aunque las primeras investigaciones apuntan a que estaba haciendo la ruta sin nadie más.