"Desde aquí os pido a todos valor: luchad, defended lo que es vuestro y, por favor, tened cuidado", señala Maricarmen desde la cama del hospital

El mensaje que Pedro Sánchez le manda a Maricarmen: "Estamos trabajando contrarreloj para llevar el martes el decreto sobre vivienda"

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MadridMaricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, ha vuelto a enviar un mensaje desde el hospital. Esta vez, lo ha hecho para apoyar expresamente a los participantes de la acampada que, desde la multitudinaria manifestación del pasado sábado, continúan acampados en la Puerta del Sol en protesta por lo ocurrido y por la crisis de la vivienda.

A través de un vídeo difundido por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid a través de sus redes sociales, la octogenaria lamenta no poder estar en estos momentos junto a todos los manifestantes en la reivindicación organizada en el centro de la capital, trasladando al mismo tiempo su cariño y su fuerza en la lucha.

El mensaje íntegro de Maricarmen en apoyo a los acampados en Sol

“Creo que todo me conocéis. Yo no os conozco a todos personalmente, pero sí conozco a gente que lleva acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar allí con vosotros: acompañaros en vuestra acampada y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos valor: luchad, defended lo que es vuestro y, por favor, tened cuidado. Seguid acampados hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis. Esperemos que todo esto llegue a buen fin el día de mañana y lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido entonces con creces. Un abrazo muy fuerte para todos desde aquí. Un abrazote”, se despide, esperando todavía en observación en la cama del hospital, a la espera del alta.

Mientras, más organizados que en la primera noche, en la Puerta del Sol ya son decenas las tiendas de campañas instaladas entre mensajes que claman contra los desahucios y la situación de la vivienda, que con precios inasumibles permanecen asfixiando a los ciudadanos.

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La acampada en la Puerta del Sol y el 'decreto Maricarmen'

En una oleada de indignación que recuerda al espíritu del 15M, –y que ha contado también con el apoyo de rostros conocidos del mundo de la cultura, como como Pedro Almodóvar, Javier Bardem o Juan Diego Boto, entre otros–, exigen al Gobierno que lleve este martes al Consejo de Ministros un decreto urgente con medidas reales.

A ese respecto, ayer el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba: “Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España, y en particular a mí, que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. Y yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda", dijo.

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Ahora, la acampada continúa a la espera de lo que ocurra mañana y de si esas medidas que el Ejecutivo pretende anunciar cumplen o no con los reclamos mientras la crisis de la vivienda no deja de agudizarse.