Además del supuesto asesino también han sido arrestados otros individuos como encubridores

El hijo de Vanessa, la mujer asesinada en La Campana, Sevilla, habría presenciado el crimen

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Una mujer ha sido asesinada en Benidorm (Alicante) por arma blanca en un caso que la Policía Nacional investiga como supuesto crimen machista, han informado a EFE fuentes conocedoras del caso.

Según han informado a EFE fuentes próximas de la investigación, además del supuesto asesino también han sido arrestados otros individuos como encubridores. Los detenidos son tres varones, de 30, 40 y 45 años de edad.

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En un mensaje en la red social X, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista de una mujer en la provincia de Alicante.

Dos detenidos por encubrimiento

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos cuando dos varones se personaron en la Comisaría de Benidorm y comunicaron que un conocido suyo, le habría dicho que habría acabado con la vida de su pareja sentimental, durante una discusión, utilizando un arma blanca.

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Según manifestaron, tras tener conocimiento de lo sucedido, acudieron al domicilio del presunto autor, donde comprobaron los hechos. Posteriormente, y ante las presuntas amenazas proferidas por éste, colaboraron de una forma u otra a trasladar el cuerpo de la víctima hasta una zona de campo entre las localidades de Benidorm y Finestrat.

Sería otro caso de violencia machista tan solo un día después del último

Una mujer de 47 años era asesinada a puñaladas en La Campana (Sevilla) presuntamente por su pareja, un hombre de 56 años que ha sido detenido este domingo tras permanecer durante casi doce horas atrincherado en su domicilio de esta localidad.

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Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el apuñalamiento se produjo sobre las 22:40 horas del sábado en la vía pública y cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil vieron a una mujer con heridas de arma blanca.

La mujer, que se llamaba Vanessa, fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde falleció poco antes de la medianoche.

El presunto autor del crimen se atrincheró en la vivienda y la Guardia Civil montó un operativo, con agentes especializados, para que depusiera su actitud, algo que se ha conseguido en torno al mediodía de este domingo, cuando se entregó.

Ayuda contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.