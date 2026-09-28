Sanidad iniciará los trámites para cambiar la ficha técnica de la mifepristona

El Congreso aprueba tramitar el blindaje constitucional del aborto en la sanidad pública

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento va a impulsar "todos los cambios necesarios" para introducir el aborto farmacológico en la cartera de servicios de Atención Primaria para que las mujeres puedan acceder a este método en su centro de salud.

"Queremos que las mujeres elijan este método cuando sea de acuerdo a su situación y que pueden acceder a él a través de sus centros de salud con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha enfatizado en el acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso' que ha inaugurado junto con la titular de Igualdad, Ana Redondo.

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Se modificará el real decreto que regula dicha autorización

Mónica García ha explicado que el Ministerio de Sanidad trabajará con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios para desarrollar estos cambios. “Queremos que las mujeres sepan dónde acudir, puedan elegir con información y tengan un equipo al que recurrir durante todo el proceso”, ha señalado. Y ha resumido su efecto en la vida cotidiana: “Ahorrarte un desplazamiento, saber a quién llamar si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y te acompaña”.

Para ello, Sanidad modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios e iniciará los trámites para cambiar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para interrumpir voluntariamente el embarazo, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

La ministra ha recordado que, en 2024, casi ocho de cada 10 interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. Al mismo tiempo, ha destacado que algunas comunidades autónomas ya han conseguido integrar mayoritariamente esta atención en la sanidad pública: “Tenemos experiencias que funcionan y profesionales que saben cómo hacerlo”.

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Durante su intervención, García ha defendido que el acceso efectivo al aborto debe estar garantizado en todo el territorio y que los gobiernos autonómicos tienen la obligación de asegurar la prestación. También se ha referido a la campaña institucional presentada recientemente por Sanidad y ha reivindicado el respeto a las distintas formas de vivir una interrupción del embarazo: “Ninguna mujer tiene que demostrar que lo está pasando mal para que su decisión sea legítima”.