Las autoridades han localizado restos de Roberto Fernández Magriñat tras dos semanas de investigación en las instalaciones

El comentario del hijo de Roberto, acusado de matar a su padre en Torrejón de Ardoz, que llamó la atención de la familia: "Decía que no sabía dónde estaba"

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MadridLa Policía Nacional ha hallado en un vertedero de la localidad madrileña de Loeches restos de Roberto Fernández Magriñat, el hombre de 84 años desaparecido desde principios de septiembre en Torrejón de Ardoz.

Médico jubilado, con alzhéimer, su desaparición propició el inicio de una investigación que pronto acabaría con un hijo suyo detenido por presunto homicidio. De hecho, los agentes llevaban dos semanas buscando en las instalaciones del citado vertedero ante las sospechas de que el cuerpo del octogenario hubiese sido arrojado a un contenedor de basura.

La desaparición de Roberto y la detención de su propio hijo

En el marco de las pesquisas realizadas, la principal hipótesis de los investigadores es que el anciano murió de forma violenta en torno al fin de semana del 5 de septiembre y en la vivienda que compartía con su hijo, quien posteriormente se habría deshecho presuntamente del cadáver.

Ese sábado fue la última vez que la mujer y una hija de Roberto hablaron con él. Habían quedado en verle dos días después, pero nunca ocurrió porque al llegar a la vivienda en la que se encontraba no estaba. Además, en un detalle extraño y que no pasó desapercibido para las autoridades, se percataron de algo raro en el domicilio: habían pintado las paredes de la vivienda.

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Con la incertidumbre sobre el paradero de Roberto, distintos comentarios de su hijo hicieron sospechar incluso a la familia. El varón dijo inicialmente que su progenitor se marchó de casa mientras dormía y que después fue incapaz de encontrarlo, acudiendo él mismo a denunciar junto a su hermana. Sin embargo, las investigaciones realizadas por los agentes pronto apuntaron hacia él y el domicilio familiar: la Policía Científica encontró restos biológicos en distintos puntos. Pese a que además de haberse pintado las paredes se había limpiado la vivienda, las pruebas efectuadas permitieron la detección de restos de sangre.

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Por todo ello, con los indicios recabados, las autoridades procedieron a la detención del hijo de Roberto, de 51 años, acusado del homicidio de su padre. Tras pasar a disposición judicial, además, se decretó su ingreso en prisión provisional.

La investigación para esclarecer la desaparición Torrejón

Con el hijo detenido, la investigación se centraba entonces en localizar a Roberto, cuyos restos han sido hallados ahora en el vertedero de Loeches, como avanza El Mundo. Para ello, la Policía trató de reconstruir desde el primer momento los hechos, analizando también la posibilidad de que su cuerpo hubiese sido arrojado a un contenedor.

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Por esa razón, las pesquisas llevaron a los agentes hasta esas instalaciones donde, tras dos semanas de trabajo, con unidades caninas involucradas, han obtenido resultado.

Ahora, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, encargado de la investigación, en colaboración con los agentes de Torrejón de Ardoz, continúa reconstruyendo los hechos, tratando de esclarecer cómo se produjo el crimen y cuáles fueron también los movimientos posteriores de su asesino.

Mientras, el hijo del octogenario, detenido y en prisión, está a la espera también de otro juicio relacionado con un homicidio; en este caso de una mujer, en 2021, en la provincia de Toledo.