Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este lunes a tres embarcaciones precarias en las que viajaban hasta 557 personas

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Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada y desembarcado en El Hierro a 557 personas que iban en tres cayucos. La primera expedición auxiliada la conformaban 268 personas, entre ellas cuatro menores y 17 mujeres, que llevaban once días en el mar a bordo de un cayuco que partió de Parque Natural Varela (Guinea Bissau).

La tripulación de la Salvamar Diphda ha sido la encargada de socorrer a este primer grupo, que ha arribado a La Restinga a las 01:14 horas, según han informado los servicios de emergencia de El Hierro. En un primer lugar, los efectivos rescataron a más de 300 personas, pero con el paso de las horas, el número de personas fue llegando hasta conseguir superar los 550 rescatados en menos de 24 horas.

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Entre sus ocupantes hay naturales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil. Tres de ellos han recibido asistencia sanitaria al sufrir diversas patologías y uno ha sido derivado al hospital de la isla con un prolapso hemorroidal con posible trombosis.

Hasta tres cayucos rescatados

El centro coordinador de Salvamento en Tenerife procedió a movilizar en la madrugada de este lunes al helicóptero Helimer 204 y a la Guardamar Polimnia ante el aviso de una tercera embarcación, de la que rescataron a 99 personas migrantes, 84 hombres, 12 mujeres y tres menores. El desembarco se produjo a las 8:30 horas.

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Además, la Guardamar Polimnia ha socorrido a las 06:00 horas a otro grupo de 99 personas que iban en otro cayuco localizado a 65 kilómetros de La Restinga y que ha arribado a la isla pasadas las 09:15 horas. La Salvamar Diphda intervino de nuevo a las 5:37 horas al recibirse un aviso del SIVE sobre otro cayuco situado a 22 kilómetros al sur de El Hierro. En él iban 190 personas, que también han sido desembarcadas en El Hierro pasadas las 09:15 horas.