El hombre amenazó con difundir vídeos de carácter sexual en los que aparecía ella y por agredirla durante una discusión

El acusado reconoció los hechos ante la jueza y fue condenado por un delito de maltrato y otro de amenazas

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Un hombre ha sido condenado en Ourense por amenazar a su pareja con difundir vídeos de carácter sexual en los que aparecía ella y por agredirla durante una discusión. Los hechos se remontan a julio de 2020, cuando el acusado, Bruno R.A., realizó varias llamadas a la mujer en las que, según consta en la resolución judicial, la intimidó con la posibilidad de mostrar esas grabaciones a sus padres.

Las amenazas también llegaron a través de una amiga de la víctima, a la que contactó por WhatsApp para advertirle de que iba a revelar información sobre su pareja y causarle problemas: "Se va a enterar de quién soy y sus padres de quién es ella. Dile a la puta esa de mierda que le hundo la vida. Van a saber quién es su hija y lo cerda que es. Rápido la fulmino", compartió con la amiga.

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Una agresión física

Días después, la situación derivó en una agresión física. Ambos se encontraban en una cafetería de la ciudad cuando comenzaron a discutir y el hombre la sujetó con fuerza por un brazo, provocándole hematomas y temor.

El acusado reconoció los hechos ante la magistrada de la Sección Penal de Ourense. La jueza le condenó por un delito de maltrato y otro de amenazas, con una pena de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad por cada uno de ellos.

La sentencia establece además que no podrá acercarse a menos de 300 metros de la víctima, de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro sitio en el que se encuentre durante un periodo de dos años. También tiene prohibido comunicarse con ella por cualquier medio durante ese mismo plazo.

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El condenado tampoco podrá tener ni portar armas durante un año y un día por cada uno de los delitos. Además, deberá indemnizar a la víctima con 200 euros por los daños derivados de los hechos, según La Región.