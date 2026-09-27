Yago García tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia con contusiones y un cuadro de confusión mental

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha condenado de forma rotunda lo ocurrido

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ZaragozaYago García, un árbitro de 19 años, y su padre fueron agredidos después de señalar un penalti en la tercera jornada de Primera Juvenil en Zaragoza justo en los minutos finales. Esta decisión significó la victoria del cuatro visitante, La Unión, según informa '20 Minutos'.

El marcador acabó con un 3-4 y la tensión aumentó por momentos entre los asistentes. Poco después de finalizar el partido, varios padres y aficionados locales fueron a por el árbitro cuando este se dirigía a los vestuarios y le agredieron. Lo mismo ocurrió con su padre, que salió en su defensa y resultó herido.

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El joven sufrió un cuadro de confusión mental

Yago García tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia con contusiones y un cuadro de confusión mental derivado de un ataque de pánico, mientras que su padre fue atendido en el centro médico de Pina de Ebro.

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha condenado "de forma rotunda" lo ocurrido y ha mandado un mensaje para "trasladar todo su apoyo y cercanía a Yago García Aparicio y a su familia, y desea su pronta recuperación".

La AESAF recomienda denunciar estas agresiones

La AESAF ha afirmado que es "imprescindible" que este tipo de hechos reciban "una respuesta firme, coordinada y ejemplar por parte de todos los organismos con competencias en la competición" y ha recalcado que la protección de los árbitros constituye "una condición básica para el normal desarrollo del fútbol en todas sus categorías".

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La organización ha recomendado que cualquier agresión "sea denunciada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", aportando el parte médico y las pruebas disponibles, con independencia de las actuaciones que puedan desarrollarse por la vía disciplinaria deportiva. Ha solicitado también que los árbitros sean reconocidos "como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones" para reforzar su protección jurídica frente a agresiones y amenazas.