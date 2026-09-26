Iván Sevilla 26 SEP 2026 - 18:13h.

Un grupo de cinco individuos golpeó a la víctima tras intentar quitarle el bolso y, cuando cayó al suelo, siguió pegándole

El ataque al joven de 28 años ocurrió el jueves 24 de septiembre a las 22 horas en el entorno del estadio Cartagonova

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MurciaOtra "brutal agresión" homófoba a un joven, esta vez en la localidad de Cartagena (Murcia), según ha denunciado la Asociación GALACTYCO. El chico iba con un bolso y le atacaron al grito de "maricón".

Los episodios de violencia hacia las personas del colectivo LGTBIQ+ no cesan en nuestro país, después del que contamos de Girona o el que hubo también en Albacete, ambos ocurridos este verano.

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El nuevo caso que ha dado a conocer este 26 de septiembre la agrupación comarcal de gays, lesbianas, trans y bisexuales activistas se produjo concretamente el jueves 24 en el entorno del estadio Cartagonova.

La propia víctima contó que un "grupo de jóvenes violentos" la golpeó después de "pegarle tirones" para intentar quitarle el complemento que llevaba colgando de su hombro.

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Caminaba sobre las 22 horas de la noche hacia el campamento donde se celebraban las fiestas de Cartagineses y Romanos cuando se cruzó con los individuos que fijaron sus miradas en él.

Tras los insultos y las burlas por su condición sexual, "otros más mayores se sumaron" al ataque "hasta tirarlo al suelo, abalanzándose para darle una paliza grupal", describe GALACTYCO en sus redes sociales.

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Numerosos moratones, uno en el ojo, y una brecha

Esa agresión "le provocó una brecha en la cara y numerosos moratones, uno en el ojo", han detallado acerca de las consecuencias que tuvo para el chico de 28 años que "consiguió escapar de las cinco personas".

Luego, fue "atendido por personal de Protección Civil" ya en la zona del recinto festero: "Tuvieron que darle varios puntos de sutura". Además, acompañaron a la víctima a informar a la Policía para tratar de localizar a los agresores.

No lograron dar con ellos, pues habían huido del lugar donde sufrió ese "linchamiento homófobo". A raíz de lo sucedido, el presidente del colectivo cartagenero Miguel Ángel Casanova ha puesto el foco en "los discursos de odio que se producen en la sociedad" actual.

"Especialmente los que vemos en Cartagena por personas que ocupan cargos institucionales", ha querido matizar, "hacen creer a los homófobos con libertad para poder atacar a personas que no visten como a ellos les gustaría".

"La mayor condena y todo mi apoyo al agredido", ha dicho la alcaldesa

"Solicitamos una actuación de oficio a la Fiscalía para hacer frente a un delito como este", ha pedido. Desde GALACTYCO han reclamado igualmente la "condena rotunda de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Cartagena".

Por el momento, ya se ha pronunciado la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, en la red social X, donde ha publicado el siguiente mensaje: "La mayor condena y repulsa por la inaceptable agresión. Todo mi apoyo al agredido y a su familia".

"La violencia es mucho más reprobable cuando se ejerce para acabar con la libertad. El odio no tiene cabida en Cartagena", ha añadido y sentenciado la regidora popular.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSOE en la comunidad autónoma Francisco Lucas, ha mandado también su "apoyo" al afectado. "Alimentar y blanquear los discursos de odio tiene graves consecuencias", ha dicho.