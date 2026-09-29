Detenido el responsable del Equipo Antidroga de la Guardia Civil de Segovia

Los cuatro arrestos se han producido dentro de una investigación dirigida desde Madrid por los servicios centrales de la Guardia Civil

La detención de Barbero se produce más de nueve años después de su anterior arresto

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SegoviaEl responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia, Miguel Ángel Barbero, ha sido detenido junto a otras tres personas en una operación del instituto armado relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado a EFE de los cuatro arrestos, dentro de una investigación dirigida desde Madrid por los servicios centrales de la Guardia Civil que ha culminado con las detenciones en Segovia.

Los otros tres detenidos no pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Entre los arrestados se encuentra Barbero. Los otros tres detenidos no pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no se esperan más detenciones en el marco de esta investigación.

La detención de Barbero se produce más de nueve años después de su anterior arresto, también en una investigación relacionada con el narcotráfico, investigado por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia.

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Sin embargo, en julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de las actuaciones.

Barbero retornó a su puesto como jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Segovia, estando al frente de investigaciones y operaciones contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en la provincia hasta su detención.