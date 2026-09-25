Málaga, una de las provincias más afectadas por los clanes mafiosos de diferentes partes de Europa

El negocio de las mafias que transportan migrantes por el mar hasta llegar a Ceuta: "Consiguen pasar el dinero por la frontera"

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Cada vez son más los sicarios, ajustes de cuentas y mafias que causan muertes y dejan graves heridos, especialmente en la Costa del Sol. Además, y lo que más preocupa a las autoridades, es la presencia de armamento militar y lo hacen a plena luz del día y "con muchos ojos encima".

Una de las zonas que más se ha visto afectada es la del muelle de Málaga, donde se realizó uno de estos ajustes de cuentas. El Gobierno ha prometido que reforzará estas zonas con más policías, sobre todo de otras provincias, pero la fiscalía antidroga y los sindicatos policiales no solo han reclamado medios humanos, sino también técnicos y tecnológicos para luchar contra estas mafias.

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Uno de los incidentes ocurrido en los últimos días es el disparo en la cara a un miembro de la mafia turca en la provincia de Málaga. Normalmente, son sicarios que llegan al país, ejecutan la acción y abandonan el país. En Barcenillas, un chico de apenas 20 años que murió tras ser tiroteado. Fue confundido por un miembro de una mafia sueca. Los implicados ya han sido detenidos.

La lucha contra el tráfico de drogas y contra las organizaciones criminales

La lucha por controlar el tráfico de drogas entre bandas desata una violencia insoportable en la provincia de Málaga. Otro de los ejemplos fue la detención de 11 personas de origen georgiano que pertenecían a una organización criminal de origen caucásica. La sala estaba totalmente recubierta con plástico para evitar dejar cualquier indicio que les incriminase.

La impunidad y la violencia son dos aspectos que siguen preocupando a la sociedad española. El sur de España es uno de los puntos clave de acceso de la cocaína tanto a nivel nacional como europeo.

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La impunidad con la que operan las organizaciones preocupa y la violencia entre ellas también. La producción de cocaína mundial está en máximos y el sur de España se ha convertido en un lugar destacado para el tráfico de drogas por el lugar estratégico que ocupa en el mapa la Costa del Sol.