Uno de los reales decretos prohíbe la compra de vivienda a los fondos buitres hasta 2028

El Gobierno aprobará dos decretos sobre vivienda después de la larga negociación entre PSOE y Sumar

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes finalmente dos reales decretos de vivienda y no uno para recoger las medidas reclamadas por la sociedad y por los grupos PSOE y Sumar que conforman el Ejecutivo. Entre las medidas que incluyen está la prohibición de compra de viviendas a los fondos buitres hasta 2028 y la protección a las personas vulnerables ante los desahucios.

Uno de los decretos contiene la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, una exigencia de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y Sumar-, según han señalado fuentes conocedoras del texto.

El otro decreto sobre vivienda, también aprobado este martes, incluye la renovación automática de los alquileres, una medida a la que se oponen PNV y Junts, por lo que tiene pocas probabilidades de ser aprobadas en el Congreso.

Fuentes de Moncloa y de Sumar han informado del acuerdo alcanzado, sin concretar los detalles del mismo, tras unas negociaciones que se han prolongado durante la noche y que han hecho que la reunión del Consejo de Ministros comenzara con una hora de retraso.

Ambas partes aseguran que las medidas que se van a aprobar dan respuesta a las demandas de la ciudadanía y servirán para avanzar en derechos.

La posibilidad de que esas medidas se repartieran en dos decretos se había barajado durante las negociaciones para facilitar que sean aprobadas las que se consideran de mayor urgencia, ya que hay aspectos en los que es más difícil el acuerdo con otros grupos parlamentarios para que consigan el aval del Congreso.

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Las fuentes citadas remiten a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, que encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conocer los detalles de las medidas.

En los últimos días ha habido intercambio de propuestas entre el PSOE y Sumar y también ha habido contactos con otros grupos parlamentarios para conocer sus posiciones.

Junts, clave para que los decretos de vivienda sean validados

Junts es uno de los partidos clave para que el decreto sea aprobado, y su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este martes que su formación sigue con la puerta abierta para llegar a un acuerdo, pero ha criticado que Sumar haya vetado sus propuestas y no acepten la protección al pequeño propietario.

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Sumar había llegado a amenazar con un "plantón" en la reunión del Consejo de Ministros si no se aceptaban una serie de medidas concretas. La agrupación de izquierda, envió un borrador al PSOE este lunes en el que defendía, entre otras, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas, y reforzar la protección frente a los desahucios.