Un menor de edad, herido por arma blanca a la entrada de un centro escolar en Pamplona

Agencia EFE 29 SEP 2026 - 13:01h.

Ha ocurrido este martes en el Centro Integrado María Ana Sanz, en Txantrea, Pamplona, sobre las 8:15 horas

El presunto autor de los hechos es una persona de 20 años que ya ha sido detenida por la Policía Municipal de Pamplona

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Un menor de edad ha resultado herido por arma blanca este martes en el Centro Integrado María Ana Sanz, en Txantrea, Pamplona. El presunto autor de los hechos es una persona de 20 años que ya ha sido detenida por la Policía Municipal de Pamplona.

El cuerpo policial ha indicado a EFE que el suceso ha tenido lugar a las 8:15 horas en el centro escolar, en el momento de entrada a las aulas. El autor ha abandonado el lugar después de la agresión.

El alumno se encuentra estable con heridas leves

Al lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Municipal de Pamplona que han localizado y detenido al presunto agresor.

Por su parte, la víctima ha sido trasladada al hospital en ambulancia, después de haber sido atendida por un enfermero profesor del centro, informa el 'Diario de Navarra'. La Policía señala que está estable y que sus heridas no son graves.

El presunto agresor de 20 años ha sido detenido en las cercanías del centro escolar. Ha sido identificado en sede policial y está pendiente de verificación. La Policía investiga los hechos.