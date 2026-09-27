Iván Sevilla 27 SEP 2026 - 20:28h.

El accidente de tráfico se registró poco antes de las 15 horas en la carretera N-634 a su paso por Curtis, A Coruña

También otros dos adultos que viajaban en el coche sufrieron heridas y fueron hospitalizados en Santiago

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A CoruñaUna niña resultó herida grave al producirse un accidente de tráfico tras colisionar un coche y un camión en la carretera N-634 a su paso por la localidad de Curtis (A Coruña).

Según ha informado el 112 de Galicia, el siniestro ocurrió poco antes de las 15 horas de este 27 de septiembre cuando el turismo chocó con un vehículo tipo cisterna por causas que se investigan.

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El automóvil donde viajaban hasta tres ocupantes quedó completamente volcado a un lado de la calzada, boca abajo en una cuneta, tal y como se puede apreciar en las imágenes tomadas por los bomberos movilizados.

Dos adultos también hospitalizados en Santiago

Aunque estas personas pudieron salir por sus propios medios del coche, los sanitarios desplazados igualmente hasta allí tanto en ambulancias como en el helicóptero medicalizado los atendieron a su llegada.

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Si bien la menor de edad presentaba lesiones graves, los dos adultos que la acompañaban también resultaron heridos y fueron trasladados al mismo Hospital de Santiago de Compostela para recibir más asistencia médica.

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Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico se ocuparon de las diligencias del suceso y personal de mantenimiento de la vía limpió los elementos o restos del turismo que quedaron sobre el asfalto.

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Una conductora muerta en otro accidente en Cerceda

Por otro lado, este domingo una conductora murió en otro siniestro que tuvo lugar en la carretera AC-523, en Cerceda. Se registró también poco antes de las 15 horas al colisionar dos coches.

Ambos circulaban en dirección Ledoño cuando sufrieron el impacto y la que dirigía el volante de uno de ellos quedó inconsciente, sin pulso, según relataron en la llamada a emergencias.

Los sanitarios del 061 se desplazaron de inmediato al punto del accidente, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la mujer. Los bomberos de Ordes acudieron, aunque no tuvieron que excarcelar a nadie.