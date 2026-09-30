Detenido el hombre de 72 años relacionado con el atrincheramiento en una vivienda de Pamplona tras entregarse a la Policía
Negociadores han mantenido una conversación telefónica con él y este ha accedido a quedar en un punto acordado para entregarse
El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales a la espera de conocer las correspondientes diligencias por un posible delito de violencia de género
La Policía Foral ha detenido al hombre de 72 años relacionado con el atrincheramiento en una vivienda del casco viejo de Pamplona donde amenazó a su pareja. Según han indicado a EFE fuentes del cuerpo, el varón se ha entregado a la policía.
Según ha informado la Policía Foral, negociadores del cuerpo han mantenido una conversación telefónica con él y este ha accedido a quedar en un punto acordado para entregarse.
Tras confirmarse su buen estado de salud, el detenido ha sido trasladado a dependencias policiales a la espera de conocer las correspondientes diligencias por un posible delito de violencia de género. Después, ha sido puesto a disposición judicial, explica 'Diario de Navarra'.
La detención se conoce después de levantarse el operativo policial del martes
El operativo de búsqueda comenzó sobre las 10:00 horas del martes en torno a la calle Mercaderes, después de que la central de emergencias SOS Navarra recibiera un aviso por la supuesta presencia de un varón posiblemente armado y atrincherado en una vivienda en un contexto de caso de violencia machista.
Los agentes acordonaron varias calles del Casco Antiguo de Pamplona, pero, al acceder al inmueble, los agentes constataron que el hombre ya no se encontraba en su interior. La víctima había conseguido previamente eludir al presunto agresor y se encontraba a salvo.
En el dispositivo participaron agentes del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE), varios negociadores, efectivos de Seguridad Ciudadana y miembros del Grupo de Apoyo Tecnológico (GAT), informa 'Diario de Navarra'.