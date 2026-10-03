Un joven de 16 años ha muerto en el acto atropellado en Bullas, Murcia

Ha ocurrido sobre las 4:50 horas en el kilómetro 40,5 de la carretera que va de Murcia a Caravaca de la Cruz, la RM 15

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BullasUn joven de 16 años ha muerto en el acto atropellado por la conductora de un coche la pasada madrugada en la autovía del Noroeste a su paso por la localidad murciana de Bullas informa la Guardia Civil de Tráfico.

Ha ocurrido sobre las 4:50 horas en el kilómetro 40,5 de la carretera de doble carril por sentido que va de Murcia a Caravaca de la Cruz, la RM 15.

Minutos antes, el padre del menor había quedado en recogerlo con su coche, pero en otro punto del municipio en fiestas.