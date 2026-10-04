Redacción Andalucía Europa Press 04 OCT 2026 - 11:08h.

La agresión sexual se centró en tocamientos a la niña y la masturbación del hombre al quedarse solos en casa de la abuela

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la menor con 10.000 euros por daños morales

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SevillaLa Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a cinco años de cárcel por agredir sexualmente a su sobrina, que tenía exactamente seis años en el momento de unos hechos que admitió.

"Aprovechando" que se encontraba "a solas" con la niña mientras ambos estaban en casa de su abuela (la madre del acusado), el varón actuó con "ánimo libidinoso y con la finalidad de satisfacer sus apetencias sexuales".

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Eso recoge la sentencia consultada por Europa Press. Todo ocurrió el 16 de abril del 2024 cuando le pidió a la menor de edad "que le acompañase para ver vídeos en su habitación, en la tableta".

Tocamientos y masturbación del condenado

Ella aceptó y fue con él. Una vez allí, su tío empezó a realizar tocamientos en el cuerpo de la pequeña e incluso llegó a masturbarse, entre otros actos "de naturaleza sexual".

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Días más tarde, el 25 de abril de ese mismo año, el hombre fue detenido y el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla decretó entonces su prisión provisional mientras se investigaba lo sucedido.

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Finalmente, no se tuvo que celebrar el juicio porque el encausado reconoció haber cometido el delito de agresión sexual. Esta confesión propició una rebaja de la pena solicitada por la Fiscalía, que pedía 11 años de cárcel.

Aparte de la condena impuesta de cinco años, el varón deberá indemnizar a su sobrina en concepto de responsabilidad civil con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. No podrá comunicarse con ella durante diez años.