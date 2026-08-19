Las menores y su madre fueron acogidas por el condenado y su pareja en 2024 tras quedarse sin un lugar para vivir

A prisión 25 años el dueño de un gimnasio en El Ejido, Almería, por agresión sexual a dos niñas de cuatro años

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 17 años y medio de prisión por dos delitos continuados de agresión sexual a menor a un hombre que sometió a tocamientos y otras prácticas de tipo sexual a dos gemelas con las que convivió entre septiembre y noviembre de 2024 en Castellón.

El penado deberá indemnizar con 5.000 euros a cada una de las niñas por los daños morales que sufrieron a consecuencia de los hechos y no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse por ningún medio con ellas, por un periodo superior a cuatro años al del cumplimiento de la pena privativa de libertad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

Besos en la boca y tocamientos cuando se duchaban

La sala le impone una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sean remunerados o no, que conlleve contacto regular y directo con menores, por un tiempo superior a cinco años al de la pena de prisión. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

Los hechos comenzaron en septiembre de 2024 cuando el ahora condenado y su mujer, que tenían amistad con la madre de las pequeñas, la acogieron en su casa junto a las niñas, después de que esta discutiera con su madre, y abuela de las víctimas, con la que residían hasta ese momento.

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La sentencia considera probado que, durante el periodo de convivencia, el condenado, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso, aprovechaba los momentos en los que las gemelas se duchaban y no se encontraba su madre cerca para someterlas a tocamientos en sus partes íntimas y besarlas en la boca.

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La situación se repitió en numerosas ocasiones y, pese a que las hermanas se negaban a que el hombre entrara en el cuarto de baño, el penado argumentaba que era su casa y que tenía que organizar y vigilar el uso de la ducha. El agresor llegó a retenerlas fuertemente y a taparles la boca si intentaban huir o alertar a su madre.

En ocasiones, cuando las circunstancias se lo permitían, el hombre las agredía en una de las camas de la vivienda. Para evitar que contaran nada, les decía que, si le decían algo a su madre, provocarían que le retiraran la custodia y la iban a separar de ellas.

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En su resolución, la sala considera que las pruebas decisivas del procedimiento son las manifestaciones de las menores, cuyo testimonio resulta creíble para el tribunal. "Nuestra impresión es que ambos relatos corresponden a situaciones realmente vividas por las menores", detallan los magistrados, que no creen que las declaraciones sean "producto de la invención o de la imaginación" de las niñas, ni encuentran un motivo falso o ilegítimo en la denuncia de la madre de ambas.