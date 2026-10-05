Detienen en Córdoba a un empresario como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

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La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un empresario como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración irregular, y de otro contra los derechos de los trabajadores, tras captar a doce ciudadanos extranjeros con falsas promesas de trabajo.

La Policía ha explicado en un comunicado que los investigadores confirmaron que el ahora detenido buscaba mano de obra fuera de España haciendo viajar a las víctimas bajo un falso pretexto y, una vez en el país, darles empleo en su empresa, sin permiso de residencia y trabajo y sin las mínimas garantías. La investigación se inició gracias a que la Policía Nacional recibió varios avisos que alertaban de que un grupo de personas extranjeras estaban siendo traídas a España con ofertas de empleo que no se correspondían con la realidad y que una vez llegaban, trabajaban en la provincia en condiciones irregulares.

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Gracias a la investigación policial, se consiguió liberar a las víctimas y se esclarecieron los hechos, pudiéndose comprobar que el detenido, dueño de una empresa, había contactado con los trabajadores en sus países de origen, les había ofrecido empleo y alojamiento y les había aconsejado presentarse como turistas para entrar en el territorio nacional, aleccionándolos para sortear el control fronterizo.

Trabajaban para su empresa sin la autorización necesaria

Una vez en España, la realidad distaba mucho de lo prometido y, según han constatado los investigadores, el detenido permitió que varias de estas personas trabajaran para su empresa sin la autorización necesaria para hacerlo, prolongando así su permanencia en el país con ánimo de lucro.

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Además, les cobraba comisiones por tramitarles el número de identidad de extranjero y, en numerosos casos, no les abonaba el salario íntegro que habían pactado, mientras que cuando el empresario tuvo conocimiento de que la Policía Nacional estaba investigando su actividad, despidió a la mayoría de los trabajadores, dejándolos en una situación de desprotección.