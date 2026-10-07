Claudia Barraso 07 OCT 2026 - 18:31h.

La mujer acudió a la consulta exigiendo que le diese la baja y tras no conseguirla le lanzó todos los objetos que tenía en su mesa

Agresión a personal sanitario en un centro de salud de Sevilla con un paciente esparciendo sus heces

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Un médico de la Región de Murcia ha denunciado un episodio de violencia que ha sufrido en su consulta de Santa Cruz, cuando un paciente le ha lanzado su ordenador, el teléfono y todo lo que tenía en la mesa después de que este no le diese la baja médica.

Así lo han denunciado los responsables del Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios de la Región de Murcia y recoge el medio ‘La Opinión de Murcia’, quienes han mostrado su repulsa ante una nueva agresión en el ámbito sanitario. Los hechos se remontan al pasado 28 de septiembre cuando una mujer acudió al centro para exigir una baja médica.

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Cuando la paciente entró a la consulta fue evaluada por un médico que, tras analizar su caso, le explicó que no era posible dado que, por cuestiones legales, la autorización de dicha baja correspondía al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Por su negativa y no estando de acuerdo con la explicación del médico, la paciente adquirió una actitud violenta, arrojando al suelo los objetos que encontró a su paso, como el ordenador, el teléfono, y todos los objetos que tenía el doctor sobre su mesa.

Ya agredió al mismo médico antes

La paciente llegó a crear tal situación de tensión, miedo e incertidumbre que, tanto los profesionales como el resto de las pacientes que se encontraban en la sala de espera en ese momento se llegaron a sorprender y a asustar por los ruidos que estaban escuchando. La mujer es una agresora reincidente que el mes pasado, acudió a la consulta, exigiendo al mismo médico la redacción de un informe.

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Sin embargo, el médico le indicó que en ese momento tenía que salir de urgencias a atender a un paciente y que al terminar lo haría, lo que causó una respuesta de violencia verbal hacia el profesional. La Conserjería de Salid ha informado que desde el centro sanitario y la gerencia del área activó de inmediato el Protocolo de Agresiones contra el Personal Sanitario del SMS, poniendo a disposición de los profesionales los recursos de apoyo previstos.