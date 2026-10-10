La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario

Una clienta y su pareja, los presuntos cerebros del crimen del cirujano Alexander Aslani en Marbella: se encuentran huidos

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El presunto sicario, de nacionalidad sueca, ingresa en prisión tras prestar declaración por el asesinato del cirujano Alexander Aslani en Marbella. La investigación se centra ahora en quién ordenó el asesinato pero las primeras investigaciones apuntan a una clienta insatisfecha que se ha fugado junto a su pareja.

Ella ya le amenazó en varias ocasiones al cirujano y la víctima ya había denunciado estos hechos. La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario.

Los agentes buscan a la mujer y a su pareja

La Policía busca a una mujer de origen árabe y a su pareja por su presunta implicación en el asesinato del cirujano Alexander Aslani, tiroteado en su clínica de Marbella. Ambos están identificados, pero permanecen en paradero desconocido después de abandonar España.

Los investigadores sospechan que la pareja habría organizado el crimen y contratado a un joven de 18 años para ejecutarlo. El presunto sicario, de origen subsahariano y nacionalidad sueca, fue detenido apenas 14 horas después del asesinato, cuando se disponía a salir del país.

Un conflicto económico, la principal hipótesis

La principal hipótesis sobre el móvil del crimen apunta a un conflicto económico relacionado con una intervención estética. Según la información conocida por la investigación, la mujer había contratado a Aslani para someterse a una operación de glúteos mediante la técnica BBL, un procedimiento de aumento y remodelación de esta zona. La clienta habría abonado unos 20.000 euros, aproximadamente la mitad del coste de la intervención, pero posteriormente pidió que le devolvieran el dinero. Ante la negativa del cirujano, comenzaron las amenazas, que el médico denunció el pasado mes de abril y que ya estaban siendo investigadas por la Policía.

Los agentes creen que la pareja de la mujer habría recurrido a sus contactos en el entorno del crimen organizado para encargar el asesinato. La investigación sitúa Suecia como uno de los focos de actividad de redes dedicadas al sicariato, en las que participan jóvenes captados para cometer ataques por encargo. En este caso, el detenido tiene 18 años y habría disparado en cuatro ocasiones contra Aslani, uno de los impactos en el cuello, a la altura de la yugular.

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El caso vuelve a poner el foco en los asesinatos por encargo vinculados a redes criminales internacionales y en la utilización de jóvenes para ejecutar estos ataques. La Brigada de Policía Judicial de Málaga ha logrado frustrar nueve crímenes de características similares en lo que va de año, según los datos difundidos en la información policial. Mientras el presunto autor material permanece detenido, los investigadores continúan tratando de localizar a la mujer y a su pareja para esclarecer su grado de participación en la planificación del asesinato.