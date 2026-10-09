Todas las hipótesis apuntan a un caso de violencia machista: la pareja estaba en trámites de separación y tenía dos hijas de 6 y 14 años

Hallan muertos con signos de violencia en una casa de Cuenca a una pareja que estaba en trámites de separación

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CuencaLas autoridades investigan como un posible asesinato machista el crimen ocurrido este jueves 8 de octubre en Valverde del Júcar, Cuenca, donde se encontraron los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre con signos de violencia en el interior de un domicilio. Las primeras hipótesis apuntan a que él la habría matado con un arma blanca antes de quitarse la vida, pero los trabajos para esclarecer los hechos continúan, mientras siguen emergiendo nuevos detalles alrededor del caso, que ha sumido en la conmoción a la localidad.

El municipio "se encuentra consternado, triste y enfadado", señalaba el alcalde, Eduardo Mena, quien en las primeras declaraciones ante los medios confirmaba que los fallecidos formaban una pareja que estaba en trámites de separación, sin constancia de denuncias previas entre ambos, y con dos hijas en común de 6 y 14 años de las que ahora, según se ha conocido, se hará cargo la familia de la mujer.

El padre de la víctima dio la voz de alarma en Valverde de Júcar

Todo ocurrió a alrededor de las 19:43 horas en un domicilio situado en la calle Mayorazgo, donde se trasladaron inmediatamente agentes de la Guardia Civil y efectivos de bomberos del parque de Motilla del Palancar después de que el 112 de Castilla-La Mancha recibiera un aviso de una persona que no podía entrar en la vivienda y que, según se ha conocido ahora, se trataba del propio padre de la mujer. Fue él quien dio la voz de alarma, provocando la activación de la investigación policial.

En el lugar, un médico también desplazado hasta allí certificó la muerte de los dos miembros de la pareja, observando signos de violencia en los cuerpos, como detalló el 112, que ante la naturaleza y magnitud de los hechos activó también al equipo psicosocial de Cruz Roja.

La víctima, mujer de 37 y nacionalidad rumana, como el varón, murió por herida de arma blanca, según han confirmado fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, que precisa que fue a las 20:25 horas cuando los agentes de la Benemérita encontraron los cuerpos de ambos sin vida.

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Tal como ha apuntado también el alcalde del municipio, la fallecida no estaba en el sistema VioGén y no constaban denuncias previas.

La familia de la mujer se hará cargo de las dos hijas

Tras estos hechos, que ante los cuales la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha subrayado que se están “recabando datos del asesinato” por presunta violencia machista, fuentes de la Consejería de Bienestar Social citadas por Europa Press han confirmado que, tras valorar la situación, serán los familiares de la víctima los que atenderán a las dos hijas menores de la pareja, de 6 y 14 años.

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Tras lo ocurrido, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha expresado su"profunda tristeza y consternación" por la muerte de la mujer: “Quiero trasladar todo mi cariño y mis condolencias a sus familias y seres queridos. Si se confirma que estamos ante un nuevo asesinato machista, siento también una enorme rabia e indignación. Me duele profundamente que sigamos perdiendo vidas por una violencia que nunca deberíamos aceptar ni normalizar. No podemos resignarnos”, ha dicho.

De igual modo, laconsejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, se ha mostrado "conmocionada" ante lo ocurrido.

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Valverde de Júcar, que ha anunciado el luto oficial, ha convocado una concentración en repulsa por el asesinato.