Claudia Barraso 09 OCT 2026 - 17:11h.

La Policía Nacional ya investigaba las amenazas a Alexander Aslani, el cirujano plástico asesinado a tiros en Marbella

El asesino de Alexander Aslani, el cirujano plástico tiroteado en Marbella, podría ser un sicario contratado por un cliente insatisfecho

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La Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto autor de la muerte a tiros en Marbella del cirujano plástico Alexander Aslani, de 57 años. Aunque la investigación continúa abierta, los agentes s creen que el arrestado, que no reside en Málaga y que iba a abandonar el país en breve, actuó por encargo y contó con ayuda de terceras personas para perpetrar el crimen.

Sin embargo, y según ha confirmado la reportera María López para el programa ‘La tarde se mueve’, las autoridades ya estaban investigando unas amenazas que habría estado recibiendo la víctima por parte de una de sus clientas que no quedó satisfecha con el resultado de la operación. La detención del joven de 18 años se produjo en menos de 24 horas después del crimen porque, los agentes “llevaban detrás de la pista de esta señora por los indicios”.

Además, ha confirmado que, incluso “su pareja, la semana pasada, se personó en la clínica para mostrar su descontento al personal, ahí fue cuando la policía se puso detrás de las amenazas". Desde el momento en el que la clínica hace saber a las autoridades que el doctor está recibiendo amenazas por parte de una de sus clientas y de su pareja, comienzan a investigar estos hechos hasta que se produjo el asesinato del cirujano.

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Así se produjo el asesinato

En cuanto al cirujano, era especialista en operaciones estéticas, reconocido internacionalmente, tenía una amplia cartera de clientes de distintas partes del mundo por lo que se investiga si alguno de ellos podría estar vinculado a negocios ilícitos. El suceso ocurrió este miércoles poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en el edificio Panorama, en la zona de Rio Real, cuando el agresor entró en las instalaciones y disparó al cirujano.

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El presunto sicario intentó huir, pero fue detenido 24 horas después

El tirador, un individuo vestido de negro, llevaba el rostro cubierto, casco y capucha, y habría llegado hasta la clínica en moto. Tras aparcar el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se dirigió hasta el despacho en el que se encontraba el médico, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le disparó en la cabeza en varias ocasiones.

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El agresor salió de la clínica rápidamente, se subió en la moto y se marchó por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340.