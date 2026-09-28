El abogado de Andic, Cristóbal Martell, ha pedido una batería de nuevas testificales relacionadas con la herencia del fundador de Mango

La terapeuta de Andic denuncia su "linchamiento": "Ni sabía de la excursión a Collbató"

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La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha pedido a la juez que cite a declarar como testigo al abogado y exdirigente de CDC Miquel Roca, para que aclare si la fundación con fines filantrópicos que su padre le encargó crear afectaba a la herencia familiar.

Según fuentes de la defensa, el abogado de Andic, Cristóbal Martell, ha pedido una batería de nuevas testificales relacionadas con la herencia del fundador de Mango, entre ellas la de un notario que daba fe de los testamentos que anualmente otorgaba Isak Andic o la directora financiera de la sociedad patrimonial de la familia.

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Andic niega cualquier relación con terapias que simularan precipitar a un familiar

La defensa de Jonathan Andic negaba hace unas semanas que "conociera o se interesara" por terapias de simulación de caídas en la montaña y ha vuelto a denunciar que se está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, "desde el mismo día de su detención".

Fuentes de la defensa de Andic, quien está investigado por matar presuntamente de su padre arrojándolo por un barranco en una excursión en Montserrat en diciembre de 2024, han salido así al paso de la información que publicaba La Vanguardia a raíz de la declaración ante los Mossos d’Esquadra de una nueva testigo del caso.

La testigo, una intérprete británica, colaboraba con la terapeuta de la familia Andic, Julia L., proponiendo excursiones en la naturaleza donde los pacientes pudieran tratar conflictos vinculados a su relación. El 7 de diciembre de 2024, siete días antes de la muerte del fundador de Mango, acompañó a Jonathan a la ruta de Collbató en la que se despeñó su padre.