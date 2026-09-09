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La madre de Rubén, el niño desaparecido en Jáen, se presenta con el menor en Castilla-La Mancha: las autoridades concluyen la búsqueda

Imagen de la ciudad de Jaén, donde se perdió el rastro de Rubén
Imagen de la ciudad de Jaén, donde se perdió el rastro de Rubén. Europa Press
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Rubén L. C., el niño de seis años que permanecía desaparecido desde el pasado 19 de agosto en Jaén, ha sido localizado junto a su madre en Castilla-La Mancha, según ha informado a la web de 'Informativos Telecinco' la Plataforma Adonay, que había difundido la alerta para tratar de encontrar al menor. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) también ha desactivado el aviso que mantenía activo.

La localización se produce después de que durante los últimos días se barajara la posibilidad de que el pequeño estuviera en Portugal junto a su madre. Finalmente, la mujer se ha presentado en España con el niño.

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Adonay ha confirmado que, tras tener constancia de la localización, la búsqueda del menor ha cesado. El caso ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales, por lo que serán ahora los progenitores quienes deberán gestionar la situación por la vía correspondiente.

El menor que desapareció en agosto en Jaén, en una imagen que difundió el CNDES
El menor que desapareció en agosto en Jaén, en una imagen que difundió el CNDES. Informativos Telecinco
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Rubén desapareció el 19 de agosto en Jaén

El pequeño fue visto por última vez el 19 de agosto. Desde entonces, su padre, un agente de Jaén, había tratado de localizarle y, según explicó la Plataforma Adonay, llegó a desplazarse hasta Portugal ante la posibilidad de que el niño se encontrara allí.

Durante la búsqueda también se apuntó a la posibilidad de que el caso estuviera relacionado con un conflicto entre los progenitores. Además, existían denuncias entre los progenitores y el caso ya se encuentra bajo conocimiento de las autoridades. Con la localización del niño en Castilla-La Mancha, la alerta de búsqueda queda cerrada y la situación familiar pasa a resolverse por la vía judicial.

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